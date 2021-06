Da bi tudi pameten kmet imel debel krompir - Podgoršek o državni pomoči pridelovalcem

8.6.2021 | 14:00

Ogled kmetije, na kateri pridelujejo zelenjavo (foto: MKGP)

Podbočje/Krško - Vlada naj bi v četrtek potrdila odlok o pomoči pridelovalcem krompirja, ki so se lani soočili s padcem prodaje, hkrati pa so jih udarili stroški njegovega skladiščenja, je ob današnji oznanitvi nove sezone slovenskega krompirja v Podbočju napovedal kmetijski minister Jože Podgoršek. Na hektar pridelave krompirja naj bi dobili 1200 evrov pomoči.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podgoršek je na kmetiji Turk, ki letno pridela 800 ton krompirja, v Brodu v Podbočju navedel, da bo ministrstvo podatke zbralo iz uradnih evidenc, kar pomeni, da bodo pridelovalci dobili že natisnjeno predodločbo. Najvišja možna pomoč bo za posamezno gospodarstvo lahko dosegla 20.000 evrov.

Kot je pojasnil, je bila lanska sezona po pridelavi krompirja ena najboljših, hkrati pa ena slabših po prodaji. Ker je veliko krompirja zaradi epidemioloških omejitev ostalo neprodanega, so se pridelovalci soočili z velikimi stroški njegovega skladiščenja, s padcem cen in z drugimi izzivi, te pa so zaznali tudi na ministrstvu.

Podgoršek je še ocenil, da naj bi bila letošnja sezona prodaje slovenskega krompirja po prvih podatkih obetavnejša od lanske.

Novinarske konference se je udeležil tudi predsednik združenja pridelovalcev krompirja GIZ Krompir Miran Jenko. Povedal je, da so v državi krompir lani posadili na dobrih 2500 hektarjih in da Slovenija pri njegovi pridelavi ni samozadostna. Letošnje površine naj sicer bi dosegle lanske.

Opozoril je še, da so se površine za pridelavo krompirja v zadnjih 20 letih skrčile za 67 odstotkov, hkrati pa je pridelava krompirja v državi zrasla za skoraj polovico. Kot vzrok za to je navedel sodobnejšo tehnologijo pridelave in novejše oz. boljše sorte krompirja. Sicer pa Slovenija pri povprečku pridelanega krompirja zaostaja za evropskim, je še dejal Jenko.

Novinarsko konferenco je pripravilo krško podjetje Evrosad, ki se ukvarja tudi s pridelavo zelenjave. Direktor Boštjan Kozole je opozoril na pomen namakanja za posavsko kmetijsko in namestitve sistemov oroševanja za tamkajšnje sadjarstvo. Menil je še, da bi morali kmetje za domačo pridelano hrano doseči primerne cene, država pa višjo raven prehranske samooskrbe.

Kot je povedal pridelovalec z družinske kmetije Turk Andrej Turk, je pri letošnji pridelavi zgodnjega krompirja zaradi slabega vremena prišlo do 14-dnevne zamude. Z njegovim izkopom so sicer začeli po 1. maju, pred tednoma pa so ga začeli prodajati veletrgovcem. Povpraševanje po mladem slovenskem krompirju in njegovo kakovost je še ocenil za dobro.

Na kmetiji Turk so danes predstavili tudi posavski nekaj več kot 80.000 vreden projekt promocije domače oz. lokalno pridelane hrane Sveže Okusno Lokalno, ki združuje območne pridelovalce in gostince.

STA; M. K.