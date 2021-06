Napad s psom in grožnje policistom - ti vrnili s plinskim razpršilcem in lisicami

8.6.2021 | 15:00

Včeraj so lisice policisti uporabili dvakrat ...

Krški policisti so se včeraj popoldne odzvali na informacijo, da naj bi v Leskovcu pri Krškem moški sprehajal dva agresivna psa brez povodca. Policisti so na kraju zalotili 34-letnega moškega iz okolice Krškega, ki je, kot poročajo z novomeške PU, dajal znake pijanosti. Ukazov policistov ni upošteval, poskušal policistom zbežati, med postopkom je napadel policiste s povodcem in nanje naščuval psa. Zoper nasilneža in pse so uporabili plinski razpršilec, moškega vklenili in pridržali na policijski postaji. Za pse so poskrbeli svojci 37-letnega kršitelja.

37-letnik, ki je že imel opravka s policisti, se na policijski postaji ni umiril, ampak je tako kot na kraju incidenta policistom še naprej grozil. Zaradi groženj in napada na policiste ga bodo kriminalisti sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta, ki so se vključili v postopek, kazensko ovadili.

Pes brez nadzora

Policisti iz Šentjerneja so obravnavali prijavo napada psa v Orehovici. Policisti so ugotovili, da naj bi pes, ki se je snel iz verige in odšel od doma, napadel drugega psa, ki je bil skupaj z lastnico na sprehodu (slednjega je nato lastnica odpeljala na pregled k veterinarju). Zoper lastnika pobeglega psa bodo po zaključenem postopku ustrezno ukrepali.

Pridržali razgrajača

Popoldne med tretjo in četrto so krški policisti dvakrat posredovali na Zdolah zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. Vidno pijanemu razgrajaču (ki je pred tem prijavil svojo partnerko, ki naj bi kršila javni red in mir) so policisti napisali plačilni nalog in ga opozoril, da naj ne nadaljuje s kršitvijo. Odpeljali so se iz kraja, a počakali v bližini. Nekaj minut po njihovem odhodu je kršitelj ponovno klical na 113 in ponovno prijavil, da ga partnerka pretepa. Policisti so ob drugi intervenciji uporabili lisice in 46-letnika odpeljali v prostore za pridržanje. Prislužil si je še dva dodatna plačilna naloga, in sicer zaradi lažne naznanitve prekrška na 113 in neupoštevanja policistovih ukazov.

Tatvina

Brežiški policisti so v Borštu obravnavali tatvino 15 metrov električnih vodnikov vodnih črpalk separacije asfaltne baze in poškodovanje elektro omarice. Podjetju so povzročili za nekaj sto evrov škode.

Policisti so sicer od zadnjega poročanja na številko policije 113 sprejeli 262 klicev, od tega je bilo 74 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo. Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo (od tega tri povoženja divjadi) ter dve prometni nesreči z lažjimi poškodbami. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli tri avtomobile in kmetijski traktor.

M. K.