Trčili osebno in tovorno vozilo

8.6.2021 | 18:50

Danes zjutraj ob 7.22 uri sta na avtocestnem odseku Smednik-Novo mesto, pred odcepom za Dobruško vas, trčili osebno in tovorno vozilo. Gasilci PGE Krško in GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na osebnem vozilu in razrezali odbojno ograjo ter s tem omogočili vlečni službi odvoz osebnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško so na kraju pregledali in oskrbeli eno poškodovano osebo. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Gasilci odpirali avto in stanovanje

Ob 9.09 so gasilci PGD Sevnica v naselju Šmarčna, občina Sevnica, s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

Ob 9.53 pa so gasilci PGE Krško na Hočevarjevem trgu v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu.

M. K.