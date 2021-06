Trebanjci predstavili novo makedonsko okrepitev

9.6.2021 | 07:30

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Trebanjski levi bodo v prihodnjo sezoni krenili z novo okrepitvijo na položaju srednjega in levega zunanjega. Konkurenco na omenjenih pozicijah bo v naslednjih treh letih zaostril nekdanji mladi makedonski reprezentant in otrok tamkajšnjega velikana Vardarja iz Skopja, 24-letni in 187 cm visoki Toše Ončev.

V Trebnje prihaja iz vrst makedonskega prvoligaša Rabotničkega, pred leti pa je igral s številnimi svetovnimi zvezdniki in pod taktirko takratnega Vardarjevega stratega, Raula Gonzaleza.

"Ponosen sem, da bom v prihodnjih treh letih branil barve trebanjskih levov. Veselim se sodelovanja z rokometno legendo, Urošem Zormanom in verjamem, da lahko v prihodnosti naredimo zares odlično zgodbo," je po podpisu pogodbe povedal Ončev, ki je kariero začel v vrstah Vardarja, nato pa igral za Pelister (2017-2018), Vernouillet (2018-2019), Saint-Marcel Verdnon (2019), Faiakas Kerkyra (2020) in Rabotnički (2020-2021).

M. K.