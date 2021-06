FOTO&AVDIO: Na Vidmu pri Krškem dnevni center za starejše

9.6.2021 | 10:15

Foto: Občina Krško

Krško - Župan Občine Krško Miran Stanko je včeraj ob občinskem prazniku direktorici Doma starejših občanov Krško Nuši Masnik predal ključe Dnevnega centra za starejše Podmornica na Vidmu. S tem simbolnim dejanjem je dnevni center tudi uradno predal namenu. Dogodka se je udeležil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, sporočajo iz krške občine.

Center je namenjen izvajanju dnevnega varstva starostnikov, kar pomeni, da so uporabniki te storitve sicer doma in da uporabljajo samo dnevno nastanitev za čas, ko so njihovi svojci v službi ali imajo druge obveznosti. Na nekaj manj kot 400 m2 je prostora za okoli 16 uporabnikov. Kot je poudaril župan, upa, da bo lahko dnevni center čimprej zaživel ter da starejši občani ne bodo odrinjeni na rob družbe. Vrednost naložbe znaša okoli 220.000 evrov, pri čemer je Občina uspela iz Evropskega sklada za regionalni razvoj počrpati 180.000 evrov.

Po besedah direktorice Doma starejših občanov Krško Nuše Masnik, pod okriljem katerega bo dnevni center deloval, je to velika pridobitev, načrtujejo pa, da bo vrata odprl konec poletja.

Minister Cigler Kralj pa je ob odprtju poudaril, da želijo na ministrstvu povezati vse sile v državi, da postavijo oskrbo starejših na novo, višjo raven. Zato so tudi že v pogovorih s krškim domom starejših za prijavo na razpis za evropska sredstva, vreden skupno 93 milijonov evrov. Želijo namreč dvigniti nivo namestitev v domovih z zagotovitvijo le eno- ali dvoposteljnih sob.

Občina Krško sicer zadnja leta starejšim namenja veliko pozornosti. Poleg včeraj odprtega dnevnega centra je letos z lastnim denarjem podprla nadaljevanje projekta dolgotrajne oskrbe Most. Sodelujejo tudi pri projektu Pametne vasi za jutri, sodelovali so pri projektu gradnje dve blokov z oskrbovanimi stanovanji, so dodali.

Sodelujejo še pri projektu brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki, skrbijo za pomoč na domu in program Starejši za starejše. Uredili so stanovanjsko skupnost na Resi in Večgeneracijski center Posavje s sedežem v Krškem, so še sporočili s krške občine.

M. K.

