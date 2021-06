Župan podpira letalo na strehi

9.6.2021 | 07:20

Letalo na strehi Hotela Orant pri Dvorcu Gregorčič na trgu v Šmarjeti. Pridobitev bodo predali namenu ob občinskem prazniku Občine Šmarješke Toplice konec prihodnjega tedna.

Šmarjeta - Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar se je odzval na odzive v javnosti glede postavitve letala na streho hotela Dvorca Gregorčič v centru Šmarjete.

Mnogim se tovrstna turistična ponudba ne zdi najprimernejša za tak kraj, kot je Šmarjeta. V letalu investitor načrtuje apartma za dve osebi, na vrhu strehe prizidka (hotela) bo tudi bazen. Spomnimo - na ta podvig se je odzvala tudi novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in poseg prijavila inšpekciji.

Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice.

»Kot župan in občina Šmarješke Toplice podpiramo vsako turistično pridobitev v naši občini, tudi medijsko izpostavljeno letalo, in sicer z več vidikov. Gre za zelo inovativno in drzno potezo, za nekaj, kar smo v naši občini v bistvu dolgo časa čakali. Ob tem velja spomniti, da so številni župani po slovenskih občinah imeli težave v začetku postavitve nekih drznih idej. Npr. koliko mnenj in komentarjev je bilo ob postavitvi stolpa vinarjev v Lendavi, ki je danes res zgodba o uspehu. Živimo seveda v demokratičnem obdobju, in prav je, da ima vsak svoje mnenje. A hkrati mislim, da ni prav, da se čisto vsak, pooblaščen ali nepooblaščen, postavlja v pozicijo, ko želi krojiti usodo nekemu kraju. Občina Šmarješke Toplice ima sprejet občinski prostorski načrt in mi se z vsemi vsebinami na tem trgu in okrog njega držimo teh določil. Če bo kako drugače, bomo mi postavili takšna pravila, ne bom pa dovolil, da bi kdorkoli vplival na naš razvoj oz. nerazvoj, ker ga ni bilo zraven niti takrat, ko so na tem trgu rastle dvometrske koprive in je bilo odpadno železje in star beton,« pravi Hribar.

Poudari, da si želi še več tako drznih projektov »in upam, da bo to letalo še dolgo v ponos in na nek način v razmislek h kreativnemu duhu vsakogar, ki pride v Šmarjeto.«

Besedilo in foto: L. Markelj