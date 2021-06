Moški skočil v Krko, gasilci so ga rešili

9.6.2021 | 07:00

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv)

Sinoči ob sedmih je pri gradu Otočec, občina Novo mesto, moški skočil v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so ga rešili iz vode in predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, da bo danes motena oskrba s pitno vodo na naslednjih območjih javnega vodovoda:

1. Drožanjska, Florjanska, Kidričeva, Kajuhova ulica in del Prvomajske ulica, del Griča in Ceste na Dobravo ter Drožanje, zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju, predvidoma cel dan.

2. Metni Vrh in Orešje (spodnji del) zaradi vzdrževalnih del, predvidoma od 7.–12. ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGA PRI SINJEM VRHU izklop GLAVNIH VAROVALK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9:15 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOK MRZLA DOLINA;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PORTOVAL;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, oskrbovanim iz TP AC NOVO MESTO-VZHOD;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem TP AC NOVO MESTO-ZAHOD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠRANGA, na izvodu ŠRANGA - ŽAGA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica na območju TP Čanje, nizkonapetostno omrežje – Jazbec, predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.