DSO Metlika v prvem valu epidemije: v paniki iskali opremo, navodila pa vsak dan drugačna

9.6.2021 | 09:00

Ivica Lozar (STA)

DSO Metlika (DSO)

Ljubljana/Metlika - Pred preiskovalno komisijo DZ o nabavah zaščitne opreme v epidemiji covida-19 sta včeraj pričali direktorici domov starejših Metlika in Šmarje pri Jelšah, ki ju je prvi val epidemije najbolj prizadel. Izpostavili sta pomanjkanje zaščitne opreme, kadrovsko stisko ter starost domov, kar je onemogočalo varno izolacijo stanovalcev.

Direktorica doma starejših občanov Metlika Ivica Lozar je dejala, da so ob vdoru koronavirusnih okužb v dom sicer hitro odreagirali. Glede na predhodna znanja so po domu postavili razkužila, opozorili zaposlene na nošnjo mask, stanovalce pa iz skupnih prostorov napotili v sobe. Po lastnem programu so imeli sicer predpisane zaloge zaščitne opreme, kot so razkužila, maske in rokavice, a je oprema hitro pošla. Kot je dejala, je nastala panika, opremo pa so iskali povsod.

Kot je še dejala Lozarjeva, v prihodnjih dneh, tik pred razglasitvijo epidemije, kljub zaprosilu od ministrstva za zdravje niso prejeli zadostne količine opreme, ki bi jo potrebovali, da bi lahko zaščitili najranljivejše. Kritična je bila tudi do nenehnega spreminjanja navodil pristojnih, ki so jih morali predajati naprej stanovalcem in zaposlenim.

Lozarjeva je sicer ocenila, da je do razširjanja okužb med oskrbovanci in zaposlenimi prišlo zaradi več razlogov. "Naš dom je star in ima ozke hodnike," je dejala in dodala, da vseh stanovalcev niso mogli izolirati, pač pa so lahko zagotavljali zgolj fizične pregrade. Ob tem je izpostavila tudi veliko kadrovsko stisko in dejala, da so se takrat vsi učili, kako odreagirati ob takšni situaciji.

