Začetek boja za zeleno majico na slovenskih cestah

9.6.2021 | 09:20

Presenečenje bo, če Pogačar v Novem mestu ne bo stal na najvišji stopnički ... (foto: Vid Ponikvar; Sportida)

Ptuj/Novo mesto - Natanko ob 13.10 bo danes s Ptuja z nevtralnega starta krenila karavana kolesarjev na 27. dirki po Sloveniji. Potem ko je lani največja profesionalna kolesarska preizkušnja na sončni strani Alp odpadla zaradi pandemije novega koronavirusa, bo letošnja še toliko bolj na očeh svetovne javnosti, saj bo na njej nastopil slovenski as Tadej Pogačar.

Prvič v zgodovini dirke bo tako na startu aktualni zmagovalec dirke po Franciji, glede na zasedbo pa bi bilo veliko presenečenje, če v nedeljo, ko bo na sporedu zadnja etapa od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km), Pogačar ne bi stal na najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Prva etapa bo sicer namenjena sprinterjem, potekala pa bo od Ptuja do Rogaške Slatine, kamor bo karavana prišla nekaj čez 17. uro. Uradni začetek dirke bo ob 13.20, etapa pa bo dolga 151,5 km. Visokih ali strmih ovir za sprinterje prvi dan preizkušnje ne bo, drugače bo že v drugi etapi od Žalca do Celja (147 km).

Ta se bo končala s kratkim in strmim vzponom na Celjski grad, kraljevska pa bo sobotna etapa od Ajdovščine do Svete Gore nad Novo Gorico (164,1 km). Zadnjih zahtevnih 12 km z dvema strmima vzponoma na Ravnico (3,2 km/9,5%) in Sveto goro (2,5 km/13 %) bo bržčas odločilo skupnega zmagovalca dirke po Sloveniji. Tretja etapa od Brežic do Krškega (165,8 km) bo prav tako zelo razgibana.

Zmago oziroma zeleno majico izpred dveh let sicer brani Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates). Ta je imel v zadnji izdaji dirke izdatno pomoč, saj je zanj dirkal tudi Pogačar, tokrat pa bosta v obrnjenih vlogah.

Na dirki bo nastopilo 23 Slovencev, od tega dve ekipi s slovensko licenco (Adria Mobil in Ljubljana Gusto Santic) ter selekcija slovenskih kolesarjev na čelu z Janezom Brajkovičem.

Od tekmovalcev ekip svetovne serije bo poleg Pogačarja v dresu UAE Team Emirates nastopil Jan Polanc, Bahrain Victorious pa bosta zastopala Matej Mohorič in Jan Tratnik. V dresu Bike Exchange bi moral nastopiti sprinter Luka Mezgec, a bo zaradi prebolelega covida-19 domačo dirko izpustil.

STA; M. K.