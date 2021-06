Seja končana, še preden se je začela; župan: Žalosti me, da nekateri izigravajo demokracijo

9.6.2021 | 11:30

Seja straškega občinskega sveta se je zaključila že pri prvi točki dnevnega reda. (Foto: M. Ž.)

Straža - Straški svetniki so se včeraj sestali na 17. redni seji v tem mandatu in jo zaključili še preden se je pravzaprav sploh začela. Pri glasovanju o dnevnem redu, ki je prva točka, so prisotni svetniki LKOS-a Samo Jakljič, Borut Likar, Mateja Merlin in Anica Nose, Zdravko Turk iz SDS ter Franc Plut iz Civilne iniciative Stopimo skupaj na predlog slednjega s predlaganega dnevnega reda umaknili prav vse točke in s tem je bila seja končana (več o njihovih razlogih spodaj v pdf priponki).

Kot je pojasnil predlagatelj Franc Plut, je umik dnevnega reda predlagal zato, ker je »odraz neke kontinuitete v naši mali občini, kjer se v ozkih krogih oblikujejo in zaključujejo določeni projekti in se kot taki lansirajo kot edina možnost, kot razvojni projekt. Vendar je teh projektov v Straži, ki bi prinašali novo vrednost, zelo malo. Ravno zaradi tega in te nedorečenosti, zaradi neupoštevanja zahtev svetnikov in zaradi neizvrševanja sklepov občinskega sveta smo se odločili, da tako sejo prekinemo in zahtevamo od občinske uprave, da nam da enkrat končno prave smernice, da je sposobna za nadaljnje delo v naši občini.« Med drugim je še dodal, da je potrebno narediti korak naprej in spremeniti, kar se v občini dogaja, da bodo lažje gospodarili in dosegali svoje razvojne cilje.

V obrazložitvi umika vseh točk dnevnega reda je župana Dušana Krštinca pozval k odstopu. Po seji je v izjavi za medije sicer dejal, da tega pravzaprav niti ne pričakuje, da pa je konkretno opozorilo za sodelovanje, da mora ta majhna občina dobiti župana, ki bo na strani ljudi, ki bo strokoven in bo skušal urediti občinsko upravo tako kot bi morala biti.

Damjan Jerman, svetnik RIOS-a, je po seji povedal, da so bili svetniki RIOS-a in svetnik SLS-a proti predlaganemu umiku vseh točk dnevnega reda, ker vedo, kako pomembna točka je bil rebalans letošnjega proračuna, ki je pomemben za razvoj občine in podjetij. Ta je bil, kot je dejal, predvsem predlagan zaradi industrijske cone Zalog, da se zagotovi denar za ureditev komunalne infrastrukture. »En podjetnik je še posebno zainteresiran za to in je pripravljen tudi zaposlovati. Zato je res velika škoda, da nismo sprejeli dnevnega reda,« je poudaril in glede očitkov o delu občinske uprave menil, da ta dobro dela, pa tudi občinski svetniki poskušajo delati transparentno. »Kaj je tu v ozadju, se pa lahko samo vprašamo,« je še pridal.

»Žalosti me, da nekateri svetniki izigravajo demokracijo na račun naših občanov ... Z vsesplošnim kritiziranjem in nesprejemom dnevnega reda se sicer izognejo odgovornosti do sprejemanja vsebinskih odločitev, kar je vsekakor lažje kot pa podajati koristne predloge in jih tudi sprejemati ... Bojim se, da nekateri niti ne preberejo gradiv ...« pa je županov komentar včerajšnjega dogajanja. Tudi o njegovem mnenju podrobneje v pdf priponki.

Sicer pa več tudi v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji četrtek.

M. Ž.

