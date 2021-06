S komunalno opremljeno cono do novih investitorjev

9.6.2021 | 12:30

Župan Andrej Martin Kostelec, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič ter predstavniki podjetij Koščak Šentrupert in Tims Lovše so včeraj prerezali trak komunalno opremljene obrtno-podjetniške cone Šentrupert.

Šentrupert - V sklopu praznovanja občinskega praznika so včeraj v Šentrupertu namenu predali komunalno opremljeno obrtno-podjetniško cono. Po besedah župana Andreja Martin Kostelca so z naložbo še izboljšali pogoje za že obstoječe podjetnike, ki so jim tako omogočili možnosti za nadaljnji razvoj, na občini pa tudi upajo, da bodo v urejeno cono pritegnili še kakšnega novega investitorja.

Uredili so okoli dva hektarja veliko območje, ki leži med Farovškim hribom in potokom Bistrica. V sklopu investicije so uredili meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje, postavili dve kamniti zložbi ob hribu, asfaltirali in razširili makadamsko dostopno cesto v cono, rekonstruirali so tudi most čez potok Bistrica. V prihodnje želijo nanj navezati t. i. severno obvoznico, s katero bodo razbremenili tovorni promet v centru kraja.

Vrednost naložbe je ocenjena na 950.000 evrov, od tega bosta država in Evropska unija prispevali okoli 584.000 evrov. Izven projekta so zgradili še pločnik z javno razsvetljavo, dodatnih del je bilo še za okoli 100.000 evrov.

V coni že nekaj let delujeta dva podjetnika: Tims Lovše, ki se ukvarja z izdelavo bioloških čistilnih naprav, zbiralnikov deževnice, ponikovalnic, betonskih cevi in jaškov, lovilcev olja in maščob za industrijo in gostinstvo, ter Koščak Šentrupert, ki izdeluje različne jeklene elemente za industrijo. Oba sta zelo zadovoljna, da je cona zdaj komunalno urejena in da se lahko do svojih prostorov pripeljejo po asfaltni cesti.

Na včerajšnjem odprtju sta zbrane nagovorila šentrupertski župan in direktor Razvojnega centra Franci Bratkovič, v imenu upokojenih obrtnikov se je občini za uresničitev naložbe zahvalil Peter Kurent, cono pa je blagoslovil domači župnik Jakob Trček. Nastopil je še Občinski pihalni orkester Trebnje in z njim Trebanjske mažorete.

R. N.

Zvočni zapisi Župan Andrej Martin Kostelec Župan Andrej Martin Kostelec

Galerija