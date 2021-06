Korona: novo izboljšanje, tudi v regiji številki nizke

9.6.2021 | 13:40

Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izboljšuje, kljub temu kakšnega otipljivega sproščanja ukrepov ta teden, ko jih bo znova pretresala vlada, ne gre pričakovati.

V Sloveniji so po podatkih Sledilnika za covid-19 včeraj potrdili 255 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Opravljenih je bilo 3506 PCR testov, delež pozitivnih testov pa je bil 7,3-odstoten. V primerjavi s prejšnjim torkom, ko je bilo ob 9-odstotnem deležu pozitivnih testov potrjenih 373 primerov okužbe, je epidemiološka slika precej boljša. Podobno izboljšanje smo zabeležili že v ponedeljek.

Vlada Janeza Janše danes, kot je bilo doslej za srede običajno, predvidoma ne bo pretresala ukrepov, ki so trenutno v veljavi. Kot je poročala STA, bo ta teden ena seje vlade, in sicer v četrtek. Po navedbah članov svetovalne skupine za covid-19 za ta teden kakšnih bistvenih sprememb sicer ne gre pričakovati. Kot so pojasnili, so razmere v Sloveniji glede na druge evropske države še vedno slabe.

Izboljšanje tudi v bolnišnicah

Podatki sledilnika še kažejo, da je bilo v Sloveniji včeraj aktivno okuženih 3422 oseb. V slovenskih bolnišnicah je trenutno hospitaliziranih 188 covidnih bolnikov (včeraj 195), od tega jih 47 potrebuje intenzivno terapijo (včeraj 51). En bolnik je na žalost umrl.

Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej po podatkih vlade cepljenih 728.237 prebivalcev, to je 42,2 odstotka odraslih prebivalcev, polno pa je precepljenih 492.727 prebivalcev oz. 28,5 odstotka odraslih državljanov.

Covid-19 je doslej prebolelo 248.093 prebivalcev Slovenije.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 15 covidnih bolnikov (včeraj 14) - enega novega so sprejeli. Dva potrebujeta intenzivno terapijo (včeraj trije).

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 6, Novo mesto 5, Semič 2, Črnomelj, Ribnica, Trebnje, Šentrupert, Šmarješke Toplice in Žužemberk 1

Posavje - Krško 7, Brežice 3, Sevnica 1

M. K.