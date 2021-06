Streljanje na Lokvah: krogla v hišo, poškodovan nihče

9.6.2021 | 12:45

Sinoči so bili policisti na številki 113 obveščeni o streljanju na Lokvah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je okoli osme zvečer skozi Lokve s kombijem peljal 32-letnik iz Novega mesta. V kombiju sta bila še 14-letnik in 16-letnik. Med vožnjo skozi naselje je eden od omenjene dvojice ustrelil proti skupini ljudi – krogla je zadela okno in se ustavila v notranjosti hiše, poškodovan ni bil nihče. Metliški in črnomaljski policisti so kmalu po prijavi našli vozilo in pridržali dva osumljenca. Najmlajšega zvečer niso prijeli.

V delo so se vključili kriminalisti, opravili ogled kraja in zavarovali sledove – po zaključenem predkazenskem postopku bodo vse tri ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti (za kaznivo dejanje je predvidena kazen zapora do pet let). Policijska preiskava še ni zaključena.

Poškodovana javna infrastruktura

Policisti so opravili ogled poškodovanja signalnega in energetskega kabla vodnega črpališča v upravljanju novomeške Komunale. Po prvih ugotovitvah so izvajalci zemeljskih del najverjetneje z delovnim strojem poškodovali omenjeno napeljavo in povzročili za okoli tisoč evrov škode. O dogodku so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Ponikvah prijeli dva državljana Pakistana, ki sta v Slovenijo prišla izven mejnega prehoda. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Zasegli tri avtomobile

Policisti so od zadnjega poročanja sicer na številko 113 prejeli 242 klicev, od tega je bilo 61 dogodkov takšnih, ki so zahtevali odziv policije – največ dogodkov je bilo povezanih prometno varnostjo.

Policisti so obravnavali enajst prometnih nesreč z materialno škodo in dve z lahkimi telesnimi poškodbami. Obravnavali so še štiri druge kršitve cestno prometnih predpisov ter zasegli tri vozila: prometni policisti so zasegli avtomobil vozniku na počivališču Starine, kjer so ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja (ki mu je prenehalo veljati zaradi več predhodnih kršitev cestno-prometnih predpisov); črnomaljski policisti so zasegli neregistriran avto večkratnemu kršitelju brez vozniškega dovoljenja; v Dolenjskih Toplicah so policisti zasegli avtomobil vozniku, ki mu je vozniško dovoljenje poteklo.

M. K.