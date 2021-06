Bauhaus dobil prvo etapo dirke Po Sloveniji

9.6.2021 | 18:05

Nemec Phil Bauhaus (levo) je dobil šprint v Rogaški Slatini. (Foto: Sportida/spletna stran Tour of Slovenia)

Rogaška Slatina - Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) je zmagovalec uvodne etape 27. dirke Po Sloveniji, ki se je začela na Ptuju in končala v Rogaški Slatini (151,5 km). V ciljnem sprintu je za malenkost ugnal Španca Jona Aberasturija (Caja Rural), tretji je bil Portugalec Rui Felipe Oliveira (UAE Team Emirates).

Že na začetku dirke so nekateri kolesarji poskušali s pobegom, a jih je glavnina hitro ujela. Nekaj kilometrov pred ciljem je napadel tudi Kristjan Koren, a njegov samostojni pobeg ni obrodil sadov. Približno tri in pol kilometra pred ciljem je glavnino nekoliko razredčil padec nekaterih kolesarjev. V zaključku so se v ospredje postavili člani ekipe Bahrain Victorious, ki so odlično pripravili teren za ciljni šprint Bauhausu.

Eden izmed glavnih favoritov za končno zmago Tadej Pogačar je dirko v času zmagovalca končal na 45. mestu. Od kolesarjev novomeškega kluba Adira Mobil je bil najvišje uvrščen David Per, ki je osvojil 32. mesto, Gašper Katrašnik je bil 60., Kristjan Hočevar pa 63. Vsi so v cilj prišli v času zmagovalca.

Jutri bo na sporedu druga etapa, ki bo potekala od Žalca do Celja (147 km). Tam je pričakovati tudi prvi spopad favoritov za skupno zmago, saj bo zmagovalca etape odločil kratek vzpon na Celjski grad. Dirka po Sloveniji se bo končala v nedeljo v Novem mestu.

Izidi, prva etapa, Ptuj - Rogaška Slatina (151,5 km):

1. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) 3:33:45

2. Jon Aberasturi (Špa/Caja Rural) isti čas

3. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates)

4. Stanislaw Aniolkowski (Pol/Bingoal Pauwels Sauces)

5. Matteo Malucelli (Androni Giocattoli-Sidermec)

6. Alex Edmondson (Avs/BikeExchange)

7. Alan Banaszek (Pol/HRE Mazowsze Serce)

8. Ryan Christensen (NZl/Canyon dhb SunGod)

9. Matthew Bostock (VBr/Canyon dhb SunGod)

10. Mikel Alonso (Špa/Euskaltel-Euskadi)

...

R. N.