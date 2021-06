Imajo učni čebelnjak

Mladi, ki obiskujejo čebelarski krožek na šoli, so se razveselili novega učnega čebelnjaka.

Predsednik Čebelarskega društva Trebelno - Mokronog Marjan Starič

Trebelno - Včeraj so namenu predali tipiziran učni čebelnjak, ki ga je Čebelarsko društvo Trebelno - Mokronog prejelo po uspešni prijavi na javni razpis, ki sta ga v sklopu družbeno odgovornega projekta Prva čebela objavili Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije.

Čebelnjak s tremi panji stoji v neokrnjeni naravi na robu gozda na Trebelnem, blizu tukajšnje podružnične šole. Kot je povedal Marjan Starič, predsednik ČD Trebelno - Mokronog, bo služil za potrebe čebelarskega krožka na šoli in tudi za praktično izobraževanje preostalih čebelarjev. »To je spodbuda za nas in za mlade, ki se bodo lahko tudi s pomočjo tega čebelnjaka veliko naučili o čebelarstvu,« poudarja Starič in dodaja, da je prenos znanja na mlajše dolgoročna naložba za obstoj slovenskega čebelarstva. V društvu v prihodnje načrtuje poleg postaviti še nekoliko večji društveni čebelnjak.

Prireditve se je med drugim udeležila tudi Nataša Hajdinjak, članica uprave Prve osebne zavarovalnice. Skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije so zasnovali projekt Prva čebela, ki ima veliko širši pomen od zgolj sponzoriranja čebelnjakov. Namen je ozaveščati mlade o pomembni vlogi čebel in njihovem pozitivnem vplivu na naravo, ljudi in zdravje. Kot je poudarila Hajdinjakova, dejanja danes narekujejo, kako varno in kakovostno bomo živeli jutri. To zavedanje želijo mladim privzgojiti tudi s tem projektom. »Čebelarska zveza v projektu predstavlja tisti strokovni del, mi pa s finančnimi sredstvi podpiramo postavitev učnih čebelnjakov. Danes smo priča odprtju že osmega čebelnjaka v dveh letih v različnih krajih Slovenije,« je še dodala Nataša Hajdinjak.

