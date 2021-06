Vizjak zeleno luč za Hidroelektrarno Mokrice pričakuje v nekaj mesecih

10.6.2021 | 10:00

Vizualizacija HE Mokrice (vir: HESS)

Minister za okolje Andrej Vizjak računa, da bi bilo lahko gradbeno dovoljenje za Hidroelektrarno (HE) Mokrice, po sprejeti odločitvi upravnega sodišča o prevladi javne koristi, izdano v roku nekaj mesecev.

Upravno sodišče že več kot tri mesece odloča o tem, ali bo v primeru HE Mokrice zdržala vladna odločba o prevladi javne koristi obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave iz decembra lani. Do sodne odločitve gradbenega dovoljenja ni mogoče izdati, se pa nadaljujejo postopki za njegovo pridobivanje.

"Nimamo informacije, kdaj bo upravno sodišče o tem odločilo. Upam, da odloča prednostno," je povedal minister za okolje in prostor Vizjak.

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja medtem teče naprej. "Pridobljena so pozitivna mnenja vseh mnenjedajalcev, trenutno poteka javna razgrnitev," je pojasnil Vizjak. Sledila bo opredelitev do morebitnih podanih pripomb, nato pa izdaja gradbenega dovoljenja. "V tem času pričakujem odločitev upravnega sodišča glede vprašanja pravnomočnosti vladne odločitve o prevladi druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Z racionalno dinamiko bi do tega lahko prišlo v dveh mesecih," je ocenil.

Vizjak je spomnil, da projekt vključuje številne omilitvene in izravnalne ukrepe, ki bodo preprečili negativne učinke na naravo in živalske vrste. "Ta projekt je večnamenski," je spomnil ob tem in poudaril, da bo nastal tudi zalogovnik vode za namakanje oz. razvoj kmetijstva, omogočena bosta šport in rekreacija. "Verjamem, da smo v okviru razvoja projekta storili vse, kar je možno, za naravo, da ta objekt ne bo imel negativnega vpliva nanjo. Na določene vrste bo imel celo pozitiven vpliv, prav tako pa bo pomemben za prihodnost državljanov, zlasti prebivalcev Posavja," je prepričan.

STA; M. K.