GEN-I z milijardo evrov investicij za 20.000 novih sončnih elektrarn do 2030

10.6.2021 | 08:30

Robert Golob (foto: GEN-I)

Ljubljana/Krško - GEN-I se z novim strateškim načrtom podaja na ambiciozno pot razogličenja. Do leta 2030 namerava investirati milijardo evrov v nove tehnologije in digitalizacijo ter postaviti 20.000 sončnih elektrarn. "Razogljičenje energetike v Sloveniji je možno do leta 2040, in to brez ogrožanja zanesljive oskrbe," poudarja direktor Robert Golob.

Energetika, ki sicer ustvarja okoli četrtino vseh toplogrednih plinov, v razogljičenju globalne družbe lahko in mora delovati prva, je na novinarski konferenci včeraj dejal prvi mož GEN-I Golob. "Energetika ima na voljo vse tehnologije, da prevzame ne le svoje breme, ampak tudi breme drugih sektorjev. Povedati in pokazati želimo, da je razogljičenje energetike v razvitem svetu, tudi v Sloveniji, možno do leta 2040 brez ogrožanja zanesljive oskrbe," je izpostavil.

Do leta 2030 GEN-I postaviti 1000 megavatov sončnih elektrarn. "S tem bomo izpolnili približno tretjino ciljev, ki jih ima Slovenija zastavljenih za to obdobje," je pojasnil Golob. Računa na okoli 20.000 sončnih elektrarn različnih velikosti.

Z namenom zagotavljanja stabilnosti sistema bo GEN-I vlagal tudi v hranilnike energije vseh vrst, zlasti baterijske, pa tudi v vodikove tehnologije. "Tako bomo hkrati, ko bomo elektrarne priključevali na omrežje, pomagali tudi omrežju, da bo tako priključevanje lahko preneslo," je dejal Golob.

Število odjemalcev namerava GEN-I povečati na 1,2 milijona. "Vsem bomo zagotovili elektriko izključno brez ogljikovega dioksida. Vsakemu bomo omogočili tudi to, da si bo lahko doma omislil trajnostni energetski krog, da bo torej dejansko lahko postal tudi samooskrben ter cenovno in energetsko neodvisen," poudarja Golob.

Nenazadnje GEN-I napoveduje zeleni investicijski sklad, ki bo investiral izključno v zelene tehnologije prihodnosti.

Število zaposlenih namerava GEN-I do leta 2030 povečati na 1200, ustvarjati želi sedem milijard evrov prihodkov letno, investiral bo v 1130 megavatov investicij, za kar bo angažiral 1,43 milijarde evrov sredstev. Ta bodo izhajala iz lastniškega in dolžniškega kapitala, računa pa tudi na 380 milijonov evrov sredstev investitorjev. Do leta 2030 naj bi GEN-I dosegel milijardo evrov tržne vrednosti. Skladno z zastavljenimi načrti bo v celoti razogljičil lastno delovanje do leta 2025.

Ključno vlogo bodo v prihodnosti igrale digitalne platforme, poudarja Golob. "Pripravili bomo specializirano trgovalno platformo, ki bo prilagojena vključevanju obnovljivih virov v regiji in Evropi na mednarodne trge. V obnovljive vire bo vlagalo vse več akterjev, ki pa nimajo znanja, kako svoje elektrarne prodajati. To jim nameravamo omogočiti prek trgovalne platforme," je načrte pojasnil Golob.

Končni odjemalec pa bo poleg digitalne uporabniške izkušnje dobil povsem nove digitalne storitve. Tako bo lahko varčeval z energijo in denarjem, svoje tehnologije pa bo lahko dal na voljo sistemu. Vse tehnologije bodo povezane v pametne domove in v sistem, je orisal. Odjemalci bodo povezani tudi prek finančne platforme, ljudje bodo lahko prek tržnice ali skupnosti svojo energijo podarili ali podajali, komur bodo želeli.

Sonce je po Golobovih besedah v obdobju do leta 2030 vir, ki se ekonomsko najbolj izplača, hkrati pa je dostopen vsakomur. "Sonce danes ne potrebuje nobenih javnih spodbud. Tržno je tako zanimiv produkt, da ne dohajamo povpraševanja," je poudaril. Tedensko GEN-I dobi okoli 300 do 400 povpraševanj po sončnih elektrarnah.

Glede težav s priklapljanjem sončnih elektrarn zaradi novih navodil družbe SODO je Golob pojasnil, da na priključitev čaka okoli 100 njihovih elektrarn. Ureditev nastalega položaja na zakonodajni ravni sicer pričakuje v tednu ali dveh.

Golob se je na novinarski konferenci dotaknil tudi širšega vprašanja razogljičenja slovenske energetike. Ocenil je, da bo Slovenija za to potrebovala vse tehnologije, ki so ji na voljo, tudi jedrsko. Več o tem bo prihodnji teden predstavil konzorcij za pospešitev zelene transformacije, ki sta ga ustanovila GEN-I in Eles.

STA; M. K.