Na Seidlovi gorel avto

10.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 13.06 je na parkirišču ob Seidlovi cesti v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so požar pri motornem delu vozila pogasili.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica obvešča, da bo zaradi izrednih vzdrževalnih del motena oskrba s pitno vodo na vodovodu Sevnica, območje Drožanjske, Florjanske, Kidričeve, Kajuhove ulice, del Prvomajske ulice, del Griča in Ceste na Dobravo ter Drožanja še danes, predvidoma ves dan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od:

- 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI,

- 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE,

- 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DSO METLIKA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, na izvodu PROTI SELAM STARA GORA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od:

- 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1,

- 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od:

- 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE,

- 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Sloka cesta med 8. in 11. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Studenec, nizkonapetostno omrežje – Gostišče Janc med 12. in 14. uro.

M. K.