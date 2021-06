Novomeščani še čakajo na tekmeca v finalu namiznoteniškega DP

10.6.2021 | 07:50

ŠD SU (foto:arhiv; NTZS)

Novo mesto - Novomeški ŠD SU se je v svoji drugi prvoligaški sezoni že uvrstil v finale končnice 1. slovenske namiznoteniške lige. Po gostujoči zmagi v Puconcih so imeli Novomeščani v domači dvorani veliko več težav, da so strli odpor Keme. Na koncu so zmagali s 5:3.

Svojega nasprotnika v finalu končnice bodo Novomeščani dobili šele v soboto, ko bo na sporedu tretja tekma med Fužinarjem Inter Diskontom in Mariborom. V prvi so doma s 5:1 slavili branilci naslova Mariborčani, na Ravnah pa je bilo 5:3 za lanskoletne poražence finala končnice.

M. K.