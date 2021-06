Nova spletna predstavitev Nuklearne elektrarne Krško

10.6.2021 | 08:00

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) je na svojem spletnem naslovu objavila novo predstavitev v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Sodobno interaktivno spletno mesto ponuja temeljne informacije o podjetju in njegovem upravljanju, tehnološkem delovanju elektrarne in doseženih obratovalnih rezultatih. Osredotoča se tudi na širše družbene, okoljske in ekonomske učinke jedrske energije, so še sporočili iz Neka.

''Dobro opravljeno delo, že vzpostavljena infrastruktura, bogate strokovne izkušnje in znanje naših sodelavcev nam utrjujejo ugledno mesto na svetovnem zemljevidu. To je najboljše možno izhodišče, da lahko dolgoročno, torej tudi za prihodnje generacije, o jedrski energiji razmišljamo kot o energiji prihodnosti,'' pa v svojem uvodnem spletnem nagovoru poudarjata Stane Rožman, predsednik uprave NEK, in Saša Medaković, član uprave NEK.

