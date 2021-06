Krvodajalska akcija v Šentjerneju uspela; krvi primanjkuje

10.6.2021 | 09:10

Foto: OZ RKS NM

Šentjernej - Tudi na včerajšnji terenski krvodajalski akciji v OŠ Šentjernej so Dolenjci pokazali, da imajo veliko srce za pomoči potrebne, saj je prišlo kar 93 krvodajalcev, od tega so štirje k temu pristopili prvič, sporočajo iz novomeške organizacije Rdečega križa.

Odvzemi še vedno potekajo po predhodno dogovorjenem urniku, da krvodajalcem ni potrebno predolgo čakati na odvzem, pred vpisom jim izmerijo temperaturo in zastavijo nekaj vprašanj o zdravstvenem stanju, veseli pa so bili tudi tistih, ki so se za odvzem odločili spontano, brez predhodnega klica.

Za malico so tudi tokrat poskrbeli v šolski kuhinji, prostovoljke so jo postregle krvodajalcem, ki se še vedno razveselijo hrenovke ali klobase, kar so na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto zaradi Covid ukrepov kar nekaj časa pogrešali.

Naslednja krvodajalska akcija bo že 23. junija v OŠ Žužemberk, zato vabljeni vsi, ki lahko pridete tja, vse ostale pa vabijo, da pokličete na Center za transfuzijsko dejavnost Novo mesto na tel. št. 01/54 38 340 in se dogovorite za odvzem pri njih, ker krvi primanjkuje, predvsem A, B in 0 negativne.

M. K.

