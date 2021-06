S prostovoljci hitreje do digitalne identitete smsPASS

10.6.2021 | 12:00

Novomeški cepilni center pri Zdravstvenem domu (foto: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je kot ena prvih občin s pomočjo prostovoljcev zagotovila pomoč občanom pri pridobitvi in izpostavitvi novega potrdila smsPASS. Prostovoljci, ki delujejo pod okriljem občine in pomagajo pri urejanju dokumentov, so na voljo v cepilnih centrih, v tem tednu pa bodo še razširili mrežo lokacij, tudi v gospodarstvu, kjer bodo administrativni delavci na voljo za podporo, sporočajo iz novomeške občine.

V cepilnem centru v neposredni bližini Zdravstvenega doma Novo mesto so uredili identifikacijsko točko za pridobitev dostopa do omenjene mobilne identitete smsPASS, s pomočjo katere lahko občani dostopajo do svojih podatkov na portalu zVEM ter ostalih portalih (kot so eUprava, eDavni, eZPIS, eVŠ ...). Tam so na voljo prostovoljci, ki opravijo identifikacijo bodočih imetnikov mobilne identitete, po njeni aktivaciji pa lahko imetniki dostopajo do digitalnega potrdila o cepljenju. S tem se izognejo obiska upravne enote, saj lahko po obisku identifikacijske točke registracijo in aktivacijo mobilne identitete smsPASS zaključijo samostojno prek spleta z uporabo pametnega mobilnega telefona ali računalnika.

Do včerajšnjega dne je s pomočjo takšne organizacije v Mestni občini Novo mesto 1450 posameznikov oddalo prošnjo za digitalno potrdilo, v prihajajočih dneh in pred dopustniškim obdobjem pa pričakujejo še veliko več povpraševanja. Direktorica občinske uprave MoNm Vida Čadonič Špelič poudarja: »Takoj po pozivu vlade smo še isti dan znotraj občinske uprave in dveh javnih zavodov, Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Vrtca Ciciban, ki sta se odzvali naši prošnji za sodelovanje, zagotovili uslužbence, ki nudijo administrativno pomoč ljudem pri pridobitvi potrdila. Naš namen je, da prispevamo svoj delež k normalizacije dela in življenja po dolgi epidemiji, zato si želimo, da bi naše občanke in občani izkoristili letošnje poletje, šli varno na dopust in se zdravi vrnili nazaj, ter predvsem, da vsi skupaj naredimo korak naprej h gotovosti in bolj obvladljivi situaciji jeseni, v primerjavi s preteklim letom. Le s skupnimi močmi se bomo lahko vrnili v vsakdanje življenje, ki smo ga bili vajeni pred epidemije, in ga v resnici najbolj pogrešamo.«

Postopek pridobitve digitalne identitete smsPASS je torej mogoče opraviti na cepilnih mestih, pri čemer se osebam, ki se cepijo, za to storitev ni treba predhodno naročati, ter na upravnih enotah, uradih Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), centrih za socialno delo ali na vložišču Ministrstva za pravosodje.

Na identifikacijski točki oz. mestu za oddajo se je potrebno identificirati z veljavnim osebnim dokumentom s fotografijo. Potrebno je izpolniti Obrazec za identifikacijo bodočega imetnika smsPASS, ki ga lahko predhodno tudi izpolnite in natisnete sami. Po opravljeni identifikaciji bodoči imetnik mobilne identitete prejme potrdilo o preverjeni istovetnosti osebe in nadaljnja navodila za aktivacijo identitete. V roku desetih dneh imetnik prejme kodo, s katero lahko aktivacijo zaključi in dostopa do portala zVEM, na katerem se nahaja digitalno potrdilo o cepljenju.

Tako imenovani elektronski ključ, ki ga bodo vlagatelji pridobili, pa ne bo v pomoč le pri dostopu do podatkov portala zVEM, temveč bodo z njegovo pomočjo lahko opravljali številne storitve, oddajali vloge ter imeli dostop za vpogled v podatke na številnih portalih (eUprava, eDavki, zVem, eZPIZ, eVŠ…) in želeno storitev uredili od doma, brez obiska urada in čakanja v vrsti.

S pomočjo digitalnega potrdila oz. mobilne digitalne identitete smsPASS, lahko posameznik na portalu zVem na enem mestu dostopa do vseh zdravstvenih podatkov, in sicer do izvidov, testov in receptov, ter izvidov, ki bodo podlaga za izdajo enotnega covidnega PCT-potrdila. Dostop do podatkov na portalu zVem omogočajo digitalna potrdila, ki so SIGEN-CA, HALCOM-CA, Postar-CA in SIGOV-CA. Ta potrdila omogočajo dostop do vseh digitaliziranih vsebin državne uprave.

M. K.