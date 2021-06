Pogrešajo Antona Godca iz Novega mesta - iskanje preklicano

10.6.2021 | 11:10

Anton Godec

Novo mesto - Svojci pogrešajo 50-letnega Antona Godca iz Novega mesta.

Nazadnje so ga videli včeraj, v sredo dopoldne, ko se je od doma odpeljal z osebnim avtomobilom Citroen C4 Picasso, letnik 2014, sive barve, reg. št. NM DT-314.

Ko je odšel do doma, je bil oblečen v črn pulover, sive hlače, visok je približno 175 cm, srednje postave, s čelno plešo.

Če bi pogrešanega ali njegovo vozilo opazili, PU Novo mesto naproša, da pokličite na številko policije 113, tel. št. policijske postaje v Novem mestu 07 33 27 400 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Dodano ob 12.55.:

S PU Novo mesto so iskanje Antona Godca že preklicali in sporočili, da ''se je pogrešani sam javil in srečal s policisti.'' ...

M. K.