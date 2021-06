Novo mesto ostalo brez kina, Cineplexx se poslavlja

Novomeški Cineplexx bo tudi ob vnovičnem odprtju kinodvoran sameval

Preddverje novomeškega Cineplexxa je bilo le redko tako polno ...

... enako velja za dvorane. Slike so arhivske izpred nekaj let, ko je 'rdeča kocka' gostila premiero filma Novomeščana Žige Virca ''Houston, imamo problem!''. (foto: Mediaspeed)

Novo mesto - Cineplexx je danes sporočil, da ponovno odpira vrata svojih kinodvoran, s pomembnim dodatkom, da to ne velja le za kino v Novem mestu.

Kinodvorane v rdeči kocki kompleksa v Portovalu bodo torej samevale še naprej. Na naše vprašanje, zakaj kina v dolenjski prestolnici ne odpirajo, so nam v Cineplexxu odgovorili, da gre za strateško odločitev lastnikov in vodstva podjetja. Domnevamo lahko, da je temu botroval slab obisk novomeških dvoran.

Prostori sicer niso v njihovi lasti, bili so le najemnik.

Cineplexx se od Dolenjcev tako poslavlja, na poizvedovanje, ali bodo morda njihova velika platna v Novem mestu spet zaživela z zamikom, so nam namreč odgovorili, da so ''naši obiskovalci vedno dobrodošli v kateremkoli drugem Cineplexx kinu,'' in da bo ''manj kot enem letu na voljo tudi nov, moderen kino multiplex na lokaciji Ljubljana-Rudnik.''

