Rekonstrukcija Ulice Anke Salmič v Leskovcu končana

10.6.2021 | 13:35

Foto: Občina Krško

Leskovec pri Krškem - Župan Občine Krško Miran Stanko je včeraj uradno namenu predal obnovljeno Ulico Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, katere rekonstrukcija je od leta 2018 potekala v dveh fazah.

Kot je ob krajši slovesnosti dejal župan, je Občina za celotno obnovo, ki je v obeh fazah obsegala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, širokopasovnih povezav, vodovoda, pločnikov in javne razsvetljave, iz proračuna namenila nekaj več kot 1,3 milijona evrov.

Prva faza, ki se je začela v letu 2018, je obsegala obnovo ulice od odcepa z Ulico 11. novembra do odcepa s Sejmiško ulico v skupni dolžini okoli 540 metrov, ureditev meteorne in fekalne kanalizacije, širokopasovnih povezav, obnovo vodovoda, pločnikov in javne razsvetljave. Rekonstrukcija druge faze pa se je začela avgusta lani, in sicer v dolžini okoli 600 metrov od priključka za Sejmiško ulico do zaključka naselja v smeri Senuš, t.j. do odcepa za naselji Loke in Volovnik.

Tudi v tej fazi je občina uredila fekalno in meteorno kanalizacijo, širokopasovne povezave, vodovod, pločnike in javno razsvetljavo, del pa so obsegala še razširitev in obnovo kar nekaj odcepov, uredili nov enoten izgled obstoječih zidov, na koncu ulice proti Senušam pa zgradili nov zid v dolžini 30 metrov. S tem se je izboljšala stabilnost brežine ter varnost vseh udeležencev v prometu zaradi izboljšane vidljivosti, sporočajo iz krške občine.

M. K.

Galerija