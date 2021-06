V petih letih preko projekta Donirana hrana razdelili 25.661 paketov oz. 272 ton hrane

Danes so obeležili pet let delovanja dobrodelnega projekta Donirana hrana.

Paket donirane hrane (Foto: LK Novo mesto)

Novo mesto - Pet let je minilo odkar je Lions klub Novo mesto z Območnim združenjem RKS Novo mesto začel izvajati dobrodelni projekt Donirana hrana, s katerim pomagajo ljudem, družinam in posameznikom, ki jih je življenje pahnilo s stisko, celo revščino. Najprej je projekt marca tega leta stekel v novomeški občini, v maju leta 2019 pa je zaživel še v občinah Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Straža, Mirna Peč in Žužemberk, v slednji do letos. V petih letih so 25.661 paketov hrane, kar predstavlja 272 ton hrane, vsak paket pa je bil vreden približno 40 evrov.

Kot so povedali na današnjem druženju od 5. obletnici projekta, je trajalo več mesecev, da so zagotovili donatorske pogodbe s trgovskimi centri, certificirano razdelilnico hrane, uredili pogoje za shranjevanje hrane, zbrali sredstva in kupili dostavno vozilo za pobiranje in dostavo hrane ter nenazadnje tudi izobrazili ljudi, kako ravnati s hrano po standardih HACCP. Da so zadovoljiti vsem predpisom, jim je bila v veliko pomoč direktorica novomeške občinske uprave MO dr. Vida Čadonič Špelič, ki je razumela pomen takšne pomoči in hkrati ponudila partnersko sodelovanje mestne občine.

Projektu so se pridružili tudi Center za socialno delo, društvo upokojencev in Karitas ter trgovske verige Spar, Mercator, Tuš, Hofer in Lidl ter Medeni butik Voglar. V trgovinah ob zaprtju z vozilom poberejo kruh, mesne in mlečne izdelke, jajca, zelenjavo, sadje, slaščice … skratka neoporečno hrano, ki mora zavoljo stroge zakonodaje s polic in iz hladilnikov, ter jo v skladu s predpisi skladiščijo čez noč in naslednje jutro med 7. in 11. uro razdelijo pomoči potrebnim. Na seznam jih uvrščajo strokovnjaki iz Centra za socialno delo, Rdečega križa, predlagajo jih iz Društva upokojencev, Karitasa, tudi patronažna služba Zdravstvenega doma Novo mesto, od leta 2019 naprej pa tudi strokovne službe sedmih občin, kamor so razširili projekt.

Vesna Dular, predsednica OZ RKS Novo mesto

Predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular je povedala, da so že v prvih treh mesecih imeli vključenih 130 družin, hrano pa so na dom vozili še desetim starejšim osebam in invalidom. Lani je bilo v projekt vključenih 182 družin in posameznikov, letos pa jih imajo na seznamu trenutno 177. »Razdelimo toliko hrane, kolikor jo dobimo. Število uporabnikov se v zadnjem času spet povečuje zaradi posledic epidemije,« je opozorila in med drugim dodala, da je razdeljevanje hrane z upoštevanjem vseh ukrepov NIZJ nemoteno potekalo in poteka po vseh občinah. Najprej so zaposlili tri delavce preko javnih del, kasneje pa na projektu zaposlili dva, ki sta zadolžena za prevzemanje in delitev hrane uporabnikom. Vse občine prispevajo iz svojega proračuna prispevajo sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov enega zaposlenega.

Vladimir Bahč, nosilec projekta Donirana hrana pri LK Novo mesto

»Odzivi ljudi, ki jih redno spremljamo, so zelo dobro, odlični. Ljudje so hvaležni vsem, ki kakorkoli pomagajo, da se lažje prebijejo iz dneva v dan, iz meseca v mesec. In najbolj pomembno, kar človeka gane do solz, je, da, ko se postavijo na noge, pridejo, pokličejo, se zahvalijo in pomoč, ker so dobili službo, prepustijo drugim, ki jo potrebujejo, saj sami dobro vedo, kako prav pride,« je med drugim izpostavil Vladimir Bahč, nosilec projekta pri Lions klubu Novo mesto, in se tako kot Dularjeva zahvalil vsem, ki so del tega dobrodelnega in človekoljubnega projekta.

