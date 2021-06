Preglasna zabava za 18. rojstni dan; v lokalu pozabili izklopiti zvočnike

10.6.2021 | 14:00

Foto: arhiv; Bobo

Metliški policisti so sinoči zaradi kršenja javnega reda in miru vklenili in odpeljali v pridržanje 52-letnika, ki je doma razgrajal in se tudi ob prihodu policistov ni pomiril.

Krški policisti bodo napisali plačilni nalog 40-letniku iz okolice Krškega, ki je popoldne prišel v stanovanjsko hišo in grozil domačim.

Krški policisti so nekaj pred drugo uro zjutraj v Leskovcu pri Krškem prekinili zabavo za 18. rojstni dan, ki je s glasno glasbo onemogočala spanec krajanom.

Novomeški policisti pa so ob dveh zjutraj ukrepali zoper lastnika lokala, ki je ob zaključku delovnega časa pozabil izklopiti zvočnike z glasbo.

Ostal brez kolesa



Neznanci so včeraj izkoristili nekajminutno odsotnost lastnika in odpeljali belo cestno kolo, »Specialized track«, staro dobrih 15 let. Kolo je lastnik parkiral pred stanovanjskim blokom na brežiški Ulici bratov Gerjovičev, po desetih minutah pa ga tam ni bilo več.

Vlom v delavnico - 20 tisočakov škode

Trebanjski policisti so opravili ogled kraja vloma v delavnici na Gomili. Po prvih ugotovitvah kaže, da so ponoči na silo vstopili v objekt ter odnesli več kosov baterijskega in električnega orodja, nahrbtno kosilnico na nitko. Lastnikom so povzročili za okoli 20.000 evrov škode. Policisti vlom še preiskujejo.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so navsezgodaj zjutraj v Podgračenem prijeli dva državljana Afganistana, ki sta državno mejo prestopila na nezakonit način.

M. K.