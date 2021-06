Nekdanji župan Knafelj: Tudi sam sem bil deležen nagajanja ...

10.6.2021 | 14:30

Alojz Knafelj (foto: arhiv; R. N.)

Straža - Včeraj smo poročali o zapletih na seji straških občinskih svetnikov - pravzaprav seje sploh ni bilo, saj so svetniki s predlaganega dnevnega reda umaknili prav vse točke in s tem se je seja končala, še preden bi se sploh začela ...

Več boste našli v našem včerajšnjem poročilu, tudi odziv župana Dušana Krštinca, ki meni, da gre za izigravanje demokracije. Oster do pobudnikov včerajšnjega hitrega konca občinske seje pa je tudi nekdanji župan Alojz Knafelj, ki nam je danes poslal svoj odziv (objavljamo ga v celoti):

''Kot nekdanji župan Občine Straža, v prvem in drugem mandatu, čutim odgovornost, da se odzovem na dogodke iz zadnje seje občinskega sveta. Tudi sam sem pri vodenju občine doživel veliko nasprotovanj in nagajanja s strani svetnikov, vendar smo kljub temu voz napredka peljali naprej, čemur sledi tudi aktualni župan. Nekateri ne morejo iz svoje kože in že več mandatov ostajajo na istih principih delovanja, samo kritizirati pa nič narediti. Med njimi najdemo prav gotovo svetnika Franca Pluta, zaradi katerega nima vas Zalog že zgrajene obvoznice (na katero je sam opozoril na zadnji seji občinskega sveta), saj je Plut v času Krajevne skupnosti nasprotoval in tudi dosegel, da do izgradnje obvoznice v sklopu širitve BTC ni prišlo, kljub temu, da smo imeli že obljubljena finančna sredstva. Je pa kot takratni svetnik v občini Novo mesto dvignil roko oz. ni nasprotoval umestitvi gospodarske cone v BTC. Žal tovrstni praksi slepo sledijo svetniki iz vrst LKOS in Zdravko Turk. Plutu tudi osebno predlagam, da je prišel čas, da se preneha skrivati za civilnimi iniciativami.''

M. K.