Danes spet festival modre frankinje; letošnji prvak David Kozinc

10.6.2021 | 14:50

Foto: Rok Petančič, Provino

Sevnica - 11. festival modre frankinje se danes popoldne in zvečer po enoletni prekinitvi ponovno obeta v živo na sevniškem gradu.

Kot uvod v festival je že v torek v Sevnici potekala druga regijska konferenca na temo gastronomije, ki so jo na KŠTM Sevnica pripravili v okviru operacije e-Gradovi Posavja, ki jo vodi Regionalna razvojna agencija Posavje. Osrednje mesto je namreč tokrat pripadlo modri frankinji, avtohtoni slovenski sorti.

Razglasili so tudi rezultate 11. ocenjevanja modrih frankinj, ki je potekalo 26. maja na Posestvu Krakovo. Desetčlanska strokovna komisija, ki ji je že tretje leto zapored predsedoval Robert Gorjak, je ocenila 66 vzorcev modrih frankinj v petih kategorijah – aktualni letnik 2020, starejše in barrique, rose, penine in predikati.

Zlato priznanje v kategoriji predikatov je šlo v Belo krajino, v Vinsko klet Prus, srebrno na sosednjo Hrvaško v Osilovac d.o.o., bronasto priznanje pa v krško občino, v Hišo frankinje h Kerinu.

V kategoriji penin sta zlato in srebrno priznanje prejeli Kozinčevi penini, med roseji so se najvišje za zlato in srebrno priznanje roseja Andraža Rumpreta, bronasto pa rose Vina Kozinc.

Aktualni letnik 2020 je prinesel enostavnejša vina, ki pa so med pivci še vedno zelo priljubljena. Zlato priznanje za modro frankinjo letnik 2020 je prejel Bogdan Dular, srebrno Vina Mramor in zlato Sevničan Stane Možič.

Starejši letniki in barrique so predstavljali vzpon navzgor. Najvišje število točk je prejela modra frankinja letnik 2016 Marjana Jeleniča, srebrno priznanje modra frankinja 2017 Vino Kozinc, bronasto pa modra frankinja eminent letnik 2018KZ Šmarje z.o.o. Hiša vin Emino.

Na ocenjevanju modrih frankinj, ki se odvije v sklopu festivala modrih frankinj v Sevnici, vsako leto strokovna komisija izbere tudi Prvaka festivala. Letos se je v ožji izbor uvrstilo 6 modrih frankinj iz kategorije starejši letniki in barrique, 2 modri frankinji aktualnega letnika in, prvič, tudi penina. Po sistemu rangiranja je vsak član komisije razvrstil vseh 9 modrih frankinj po vrsti od najbolj do malomanj všečne. Največ članov komisije je prepričala modra frankinja letnika 2017 in tako na mesto Prvaka 11. festivala modre frankinje v Sevnici prvič postavil domačina. Naziv prvaka letošnjega festivala modre frankinje je šel v Dolnje Impolje, Vino Kozinc, Davidu Kozincu.

M. K.