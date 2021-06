Dirka po Sloveniji: Pogačarju etapa in zelena majica

10.6.2021 | 17:30

Tadej Pogačar je ciljno črto pri Celjskem gradu prečkal minuto in 22 sekund pred Matejem Mohoričem. (Foto: Sportida.com, spletna stran Tour of Slovenia)

Celje - Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je prepričljivi zmagovalec druge etape dirke s štartom v Žalcu in ciljem na Celjskem gradu. Ciljno črto je prečkal minuto in 22 sekund pred Matejem Mohoričem (Bahrain Victorious) ter tako tudi zanesljivo prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke in oblekel zeleno majico, njegova pa je tudi majica najboljšega v razvrstitvi gorskih ciljev.

Na drugi etapi so v ospredje pričakovano stopili kolesarji, ki ciljajo na visoke uvrstitve v skupnem seštevku. Prav tako pričakovano se je etapa razpletla na vzponih na Svetino in Celjsko kočo ter nato na zaključnem vzponu na Celjski grad. Napad deveterice kolesarjev je bil že pred tem nevtraliziran po zaslugi močnega tempa ekipe UAE Team Emirates.

Pogačar je izvedel odločilen napad na vzponu na Svetino, ko je kolesarje lovila tudi nevihta. Napadel je ob pomoči svoji sotekmovalcev Ulissija in Majke, nato pa se znašel v ospredju sam in si do vrha priboril minuto prednosti. Sledil je dolg spust, na zaključnih dveh kilometrih pa je samo še potrdil zmago, so organizatorji dirko povzeli v sporočilu za javnost.

»Ta etapa je bila na sporedu že pred tremi leti, a takrat sem imel slabše noge. Danes sem se počutil odlično in poskusil sem z napadom od daleč. Na spustu s Svetine sem bil previden in nisem šel do limita. Če si sam v ospredju se je lažje spuščati. Ta etapa mi je veliko bolj všeč kot sobotna, je klasična na dirki Po Sloveniji in zato sem jo izbral za napad. Nisem pa pričakoval, da bom prišel v cilj s takšno prednostjo,« je povedal Pogačar po etapi.

Jan Polanc (UAE Team Emirates) je bil 10., Jan Tratnik (Bahrain Victorious) pa 12.

Odlično je vozil tudi Kristjan Hočevar (Adria Mobil Cycling), ki je s 15. mestom oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Po dirki je povedal: »Cilj ekipe je bil, da klanec na Svetino začnem v ospredju. Ekipa je opravila res odlično delo in poskrbela, da smo se držali v ospredju. Na vzponu sem dal vse od sebe, ampak prvi so imeli prestavo več. Vesel sem, da sem osvojil belo majico, ki jo bom zdaj skušal pripeljati v Novo mesto in še pridobiti kakšno mesto v generalni razvrstitvi.«

Tretja etapa, dolga 165,8 kilometrov, bo potekala med Brežicami in Krškim. Na spletni strani Dirke po Sloveniji so o njej zapisali: »Etapa bo izredno zanimiva, kajti ekipe bodo branile izplen iz druge etape. Zaradi vzpona na Sremič, ki kolesarje čaka 20 km pred ciljem, zaključek etape ne ustreza nikomur. Pretežak je za sprinterje in prelahek za gorske specialiste. V tej etapi je mogoče vse, uspešen beg, sprint glavnine in celo boj za zeleno majico.«

M. Ž.