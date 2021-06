Vsak vikend vitezi na Klevevžu

11.6.2021 | 08:45

Vitez Otoški je jeseni na srednjeveških dnevih ponujal sedenje na prestolu z viteško opremo. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice, Klevevž - Občina Šmarješke Toplice te dni praznuje občinski praznik in dogajanje je pestro.

Prav na 15. junij, ko je bil leta 1074 svet pod Vinjim vrhom prvič uradno omenjen v pisnih virih, bodo popoldne na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice v prostorih občinske stavbe v Šmarjeti na slavnostni seji podeli občinsko nagrado in priznanja.

Med dogodki, ki jih pripravljajo poleg občine in šole tudi mnoga društva ter Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, omenimo le nekaj: sobotni pohod po arheološki poti na Vinji vrh v organizaciji Domoznanskega društva Šmarjeta (zbirno mesto ob 8. uri pred HŽD v Beli Cerkvi), pa nedeljski 10. Šmarješki tek v športnem parku Šmarješke Toplice. Prihodnjo sredo bodo v občinskih prostorih odprli razstavo 5. otroškega likovnega natečaja z naslovom Šmarješke Toplice leta 2050, v četrtek pa pri kulturni dvorani v Šmarjeti odkrili spominsko obeležje zbirališča čete TO Šmarjeta.

V okviru občinskega praznika bodo prihodnji petek namenu predali tudi Dvorec Gregorčič in hotel Orant na Karlovškovem trgu v Šmarjeti, kjer bo za mnoge zanimiv še praznik vina in salam v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta, ki bo sledil.

Omenimo še, da bodo vse konce tedna, torej vsako soboto in nedeljo, od 9. ure do 18. ure na posestvu Klevevž potekali srednjeveški dnevi 2021 pod naslovom Vitezi na Klevevžu, kar bo gotovo privabilo zlasti mlajše obiskovalce. Na Klevevžu bo 26. junija potekala tudi osrednja slavnostna prireditev ob državnem prazniku, v Šmarjeti pa bo še prej slavnostni dvig največje slovenske zastave.

Več o dogajanju v napovedniku prireditev.

L. Markelj

Komentarji (1) 4h nazaj Oceni Ivan Kaotičen razvoj turizma brez repa in glave. Na enem koncu postavljajo letala na strehe, na drugem bi se šli viteze, na tretjem bi domačo salamo rezali. Nikjer nobene usklajenosti, vizije in načrta. Kdo so vaša publika, katere turiste nameravate privabiti? Petične, povprečne, socialne, pijane ali manično-depresivne?