Davi gorelo v Biški vasi

11.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Zgodaj davi ob 4.48 je v Biški vasi, občina Mirna Peč, gorel gospodarski objekt velikosti 3 x 7 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Mirna Peč, Jablan, Hmeljčič in Globodol so pogasili požar na objektu, ki je uničen. Obveščene so bile pristojne službe.

Spet gorel avto

Včeraj ob 15.36 je na Otoški cesti v Novem mestu gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar, odklopili akumulator in vozilo pregledali s termo kamero.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu HRIB DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 7:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOŠI;

- od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRAD VRTAČA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:15 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUŠICE;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. TEŽKA VODA;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP KONEC PRI PODGRADU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA ŠUMBERK, na izvodu SREBOTNICE;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, na izvodu RIHPOVEC;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, na izvodu RAJSKA DOLINA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ORLAKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na na območju TP Polšca danes med 8:00 in 14:00 uro, na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje - Smer Sevnica pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.