Pahor z britansko gostjo v Beli krajini obeležil dan slovensko-britanskega prijateljstva; Mortonova navdušena nad gimnazijci

11.6.2021 | 12:50

Foto: Občina Črnomelj

Vinica/Črnomelj - Predsednik republike Borut Pahor in britanska državna podsekretarka, pristojna za evropsko sosedstvo in Ameriko Wendy Morton sta v Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer se je leta 1945 zrušil bombnik z britansko posadko, katere del so slovenski partizani rešili pred okupatorji, včeraj obeležila dan slovensko-britanskega prijateljstva.

Kot slavnostna govornika sta predsednik republike in britanska državna podsekretarka poudarila pomen medsebojnega prijateljstva, ki je bilo stkano v najtežjih trenutkih. V življenju je tako, da se "trajno prijateljstvo splete v najtežjih dnevih in traja", je izpostavil Pahor.

Tudi sedaj, ko Velika Britanija ni več del velike evropske družine, je predsednik izrazil upanje, "da bomo Evropejci, EU in z njo Slovenci in Britanci ne samo ohranili, ampak nadgradili odnose, ki so prijateljski in zavezniški".

Dodal je še, da so Britanci v preteklem stoletju dvakrat osvobajali Evropo, Evropejci na celini pa jim te pomoči, odločnosti in poguma ne bodo nikoli pozabili.

Besede medvojnega britanskega premierja Winstona Churchilla bodo vedno navdih vsem svobodomiselnim ljudem po svetu, je dodal Pahor. Ob tem je izrazil željo, da bi z Združenim kraljestvom ohranili najboljše odnose, da bi na Otoku imeli prijatelje in da bi s temi sodelovali tudi pri reševanju globalnih izzivov, zlasti okoljskih.

Tudi Mortonova je v svojem govoru med drugim poudarila, da bo Velika Britanija s Slovenijo sodelovala tudi med njenim predsedovanjem Svetu EU, in sicer kot predsedujoča več okoljskim pobudam ali organizacij za rešitev okoljskih problemov. Izpostavila je tudi, da slovenski in britanski vojaki sodelujejo pri urjenju ter v misijah zavezništva Nato.

Gre tudi za nadaljevanje prijateljstva, ki v primeru znanstvenega sodelovanja sega več stoletij nazaj, pri čemer je Mortonova verjetno mislila na slovenskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je bil član znamenite londonske kraljeve družbe.

Pahor in njegova gostja sta ob robu dogodka položila tudi venca pred leta 2018 postavljeno spominsko ploščo devetim članom posadke zavezniškega bombnika B 24 Liberator VI, ki je 31. marca 1945 strmoglavil pri Gornjem Suhorju. Štirje od petih članov posadke, ki so pred strmoglavljenjem letala izskočili s padalom, so preživeli.

Zrušeni bombnik je sodeloval pri napadu britanskih in ameriških bombnikov na letališča, železniška križišča in tovarne v avstrijskem Gradcu na velikonočno soboto leta 1945. V nemškem obrambnem protinapadu so ga zadeli, dokončno pa je letalo onesposobil z zadetkom v rezervoar z gorivom nemški lovec, ki ga je dohitel nekje nad Celjem.

Bombnik se je spremenil v letečo baklo, s padali je odskočilo le pet članov posadke, ki so že pripravljeni stali ob odprtini letala, za preostale je bilo prepozno. Ti so se nato z letalom vred v Beli krajini zrušili na Puhkovo njivo na Plazu, letalo pa je pri padcu oplazilo bližnjo hišo in jo močno poškodovalo.

Štirje padalci, ki so jih našli domačini oz. partizani, so skok preživeli, peti, ki je bil huje poškodovan, je nato umrl v partizanski bolnišnici. Preživela četverica je 2. aprila 1945 v svojo bazo odletela s partizanskega letališča Krasinec v Beli krajini.

Tragično umrle letalce so cerkveno pokopali v Vojni vasi. Na pogrebu so govorili sovjetski podpolkovnik Bogomolov, ameriški letalski kapetan John Blatnik, britanski podpolkovnik Peter Moore in partizanski major Ante Novak.

Pahor in britanski princ Edward sta prvi dan slovensko-britanskega prijateljstva v Gorjem Suhorju obeležila maja 2019. Zaradi epidemije covida-19 ga lani niso pripravili.

Wendy Morton navdušena nad pogovorom s črnomaljskimi dijaki o podnebnih spremembah

Oba visoka gosta sta se v okviru Pahorjevega niza razprav "Pogovorimo se o Evropi" včeraj sestala tudi s srednješolci v Črnomlju in se z njimi pogovarjala o podnebni politiki. Skupaj so zagnali pobudo "Keep it Cool" (Ostanimo hladni), Mortonova pa je bila nad odzivom dijakov naravnost navdušena.

Slovenski dijaki so na Mortonovo naredili velik vtis. "Otroci, ki so danes sodelovali v razpravi, so bili res navdušeni. Spraševali so sama dobra in prava vprašanja," je dejala.

"Z vašim predsednikom sva danes zagnala tekmovanje 'Keep it Cool'. To je res dobra pobuda in priložnost za mlade, da posredujejo svoje ideje in prispevajo k razpravi in tudi dejanjem na področju podnebnih sprememb," je dejala Mortonova. Menila je, da te razprave prihajajo v pravem trenutku za Veliko Britanijo, ki trenutno predseduje Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26).

Pobuda Keep it Cool je pravzaprav natečaj kratkega filma, ki spodbuja mlade, da v svojih filmih prikažejo, kako podnebne spremembe vplivajo na naravo v njihovem neposrednem okolju. Gre za projekt spodbujanja osveščenosti v lokalnem okolju in hkrati pošilja jasno sporočilo svetovnim voditeljem na konferenci COP26.

Natečaj je skupinski projekt britanskega veleposlaništva v Ljubljani, organizacije World Wildlife Fund, British Councila ter mladinske organizacije MEPI. Nagrajeni ustvarjalci kratkih filmov bodo prejeli nagrade, vključno s predvajanjem njihovega kratkega filma na TV Slovenija, sodelovali pa bodo lahko pri aktivnostih po Sloveniji. Organizatorji bodo s tem pomagali mladim pridobivati nova znanja na področju ustvarjanja filmov ter pripovedovanja zgodb, so za STA pojasnili na britanskem veleposlaništvu.

Mortonova je tudi sicer pohvalila sodelovanje s Slovenijo pri iskanju rešitev za globalni problem podnebnih sprememb. "Slovenija in Združeno kraljestvo sta glede podnebnih sprememb na globalni sceni naravni partnerici; imamo skupne vrednote in soočamo se z istimi problemi," je dejala.

Britanska gostja je sicer pohvalila razvoj odnosov med državama, ki so po njenih besedah v zadnjih letih precej napredovali. Dan slovensko-britanskega prijateljstva pa je "dobra priložnost za potrditev močnih vezi in prijateljstva med našima dvema državama in našimi ljudmi," je dejala.

"Naši odnosi so se v zadnjih letih okrepili, zlasti na medosebni ravni, pa tudi na obrambnem področju, okrepili so se tudi trgovinski odnosi. Prav tako se je okrepilo sodelovanju na področju izobraževanja in raziskav. Torej sodelovanje poteka na številnih področjih. Zapustili smo Evropsko unijo, nismo pa zapustili Evrope," je poudarila.

V okviru obiska v Sloveniji se je sestala tudi z več poslovneži, s katerimi je imela, kot je pojasnila, konstruktivne pogovore. Ocenila je, da je na področju gospodarskega sodelovanja še veliko potenciala. "Mislim, da smo skupaj že dosegli veliko, in v prihodnosti lahko storimo še mnogo več," je dejala.

Glede na to, da Velika Britanija predseduje COP26 in skupini G7, Slovenija pa bo prevzela predsedovanje Svetu EU, se je s sogovorniki v Sloveniji veliko pogovarjala tudi o globalnih temah, pa tudi o povsem konkretnih vsakodnevnih težavah ljudi. "Pogosto izpostavim sodelovanje med vladami v času začetke pandemije covida-19, ko je bilo treba reševati ujete državljane. Mislim, da smo med pandemijo še bolj dokazali, da lahko sodelujemo," je povedala.

Mortonova upa, da se bodo lahko kmalu obnovila tudi turistična potovanja med Veliko Britanijo in Slovenijo, ki so bila prekinjena zaradi pandemije covida-19. To si želijo državljani obeh držav, je dejala in izrazila upanje, da bosta britanska letalska prevoznika Easy jet in British Airways poleti obnovila letalske povezave s Slovenijo.

Dvostranske odnose sicer obremenjuje odločitev britanske vlade, da državljanom določenih evropskih držav omogoči nižje pristojbine za dolgoročne vizume, drugim pa ne. Med slednjimi je tudi Slovenija. Mortonova problematike ni želela podrobneje komentirati. "Vse, kar lahko rečem, pa je, da je naša vizumska politika sredi pregleda. Želimo vzpostaviti pošten sistem priseljevanja za vse, tudi za članice EU," je dejala.

STA; M. K.

