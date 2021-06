V Gaju zaslužnih odkrili spominsko obeležje Jožetu Habincu

11.6.2021 | 10:15

Krško - Lea Habinc, župan Občine Krško Miran Stanko in predsednica sveta KS mesta KrškoNataša Šerbec so v Gaju zaslužnih občank in občanov te dni odkrili spominsko obeležje Jožetu Habincu, ki je, kot sporočajo iz krške občine, ''s srcem prispeval k razvoju mesta Krško in celotne krške občine, predvsem pa je nesebično razdajal svojo energijo za lepše in kakovostnejše življenje v Krškem.''

Jože Habinc je bil večkratni predsednik sveta KS mesta Krško, občinski svetnik, član številnih delovnih teles in organov, sindikalist, predsednik delavskega sveta in tudi politični funkcionar, častni krajan KS mesta Krško, tudi športni funkcionar in dolgoletni predsednik Društva izgnancev Krško. 3. decembra 2020 bi praznoval svoj 80. jubilej, a se je žal v letu 2014 poslovil.

Kot so na slovesnosti v mestnem parku poudarili tako župan Miran Stanko, predsednica sveta KS mesta Krško Nataša Šerbec in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, je Jože Habinc z neumornim delom in predanostjo pustil velik pečat. Bil je pobudnik, organizator in izvajalec številnih aktivnosti in projektov. Vsi pa so se strinjali, da je bil mojster povezovanja vseh, ki so si želeli razvoja, ne glede na njihovo politično ali versko pripadnost.

Na pobudo svetnika Dušana Šiška je Občinski svet Občine Krško sprejel sklep, da si za velik prispevek k razvoju lokalne skupnosti svoje obeležje v Gaju zaslužnih občank in občanov zasluži tudi Jože Habinc.

Po slovesnosti so si obiskovalci ogledali tudi razstavo portretov avtorja Gorana Rovana, ki je prav tako delil svoje spomina na Jožeta Habinca.

Slovesnost je potekala v okviru praznika občne Krško in KS mesta Krško, so še sporočili iz krške občine.

M. K.

Galerija