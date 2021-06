Podpisali pogodbo za nakup novega gasilskega vozila

11.6.2021 | 11:55

Podpisniki pogodbe

Mokronog - Prostovoljno gasilsko društvo Mokronog bo naslednje leto praznovalo 140. obletnico ustanovitve. Jubilej nameravajo obeležiti tudi s svečanim prevzemom novega gasilskega vozila GVC 24/50, pogodbo za njegov nakup pa so včeraj podpisali župan Občine Mokronog – Trebelno Anton Maver, predsednik PGD Mokronog Janez Bregant in Marijan Pušnik iz podjetja Gasilska vozila Pušnik, ki bo poskrbelo za nadgradnjo vozila.

»Vozilo, ki ga imamo zdaj v uporabi, bo naslednje leto staro 25 let. Nadgradnja je bila narejena po takratni tipizaciji, danes pa so drugačni standardi. Vozilo tudi nima prvega pogona, kar je za naš teren priporočljivo, saj imamo precej hribovitega terena. Novo vozilo znamke MAN bo imelo pogon na vsa štiri kolesa, vgrajena bo črpalka z zmogljivostjo najmanj 2400 litrov pretoka na minuto, vgrajen bo tudi rezervoar za 5000 litrov vode, kajti v občini imamo še kar nekaj predelov, kamor v sušnih obdobjih pogosto dovažamo vodo,« je o novem gasilskem vozilu povedal Bregant in poudaril, da bo to velika pridobitev tako za njihovo društvo kot za celotno občino.

Mokronoški gasilci imajo trenutno v svojem voznem parku dve gasilci cisterni in eno vozilo za prevoz moštva. »Računamo, da bo novo vozilo prav tako dolgo služilo svojemu namenu,« dodaja poveljnik Matjaž Lovše.

Ocenjena vrednost novega gasilskega vozila znaša okoli 310.000 evrov, od tega bo občina prispevala kar 242.000 evrov, preostalo pa bodo gasilci pokrili sami in s pomočjo donacij. »Dobro opremljene gasilske enote in dobro opremljeni gasilci, ki tudi zagotavljajo dobro varnost - to je moje osebno vodilo. Sam sem ponosen na to, da sem lahko župan občine, kjer deluje pet gasilskih društev s takim odnosom, ki ga je čutit navzven. To so gasilci, ki z vso svojo odgovornostjo spoštujejo vlogo, ki jo v kraju predstavljajo, ki spoštujejo finančno pomoč, predvsem pa zelo cenijo vsak evro, ki ga dobijo s strani občine,« je po podpisu pogodbe dejal župan.

Marijan Pušnik pravi, da se njihovo podjetje že 29 let ukvarja z nadgradnjo gasilskih vozil, do zdaj so jih za potrebe gasilcev preuredili več kot 500. Zagotovil je, da ga bodo mokronoški gasilci dobili do konca marca naslednje leto.

