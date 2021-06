Nov dan, nov padec okužb: 7-dnevno povprečje padlo pod 200

11.6.2021 | 13:30

Foto: Bobo

Delež pozitivnih je v sredo znašal 6,4 odstotka. Stanje se je včeraj še izboljšalo: ob opravljenih 2734 PCR testih in 122 okužbah je delež znašal 4,5 odstotka, kažejo podatkih Sledilnika za covid-19. Če to primerjamo s prejšnjim četrtkom, ko so opravili 3915 PCR testov in je ob 280 novih primerih okužbe delež pozitivnih znašal 7,2 odstotka, je jasno, da gre za izboljšanje razmer.

Hospitaliziranih je 165 covidnih bolnikov, dan prej 172, 48 jih potrebuje intenzivno nego, v sredo 39. Umrle so štiri osebe.

Sedemdnevno povprečje okužb se je spustilo pod 200 in znaša 178. To je za 23 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva je bilo doslej cepljenih 751.320 prebivalcev, to je 43,5 odstotka odraslih prebivalcev, polno pa je precepljenih 521.590 prebivalcev oz. 30,2 odstotka odraslih državljanov.

Med starejšimi od 50 let je bilo s prvim odmerkom doslej cepljenih 516.845 prebivalcev, kar je 58,9 odstotka med starejšimi od 50 let, polno pa jih je precepljenih 413.942 starejših, kar je 47,2 odstotka ljudi v tej starostni skupini.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 12 covidnih bolnikov (včeraj 11) - enega so sprejeli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj, Kočevje, Žužemberk, Mirna in Loški Potok 1

Posavje - Krško 3, Brežice 1

M. K.