NM: Kolesarsko dirko Po Sloveniji bo spremljalo več popolnih zapor

11.6.2021 | 14:40

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - V nedeljo, 13. junija, bo Novo mesto prizorišče zaključne etape dirke Po Sloveniji. Kuliso ciljne ravnine bo predstavljal Glavni trg, pred tem pa bodo kolesarji prevozili tudi mnogo drugih novomeških ulic in cest. Nekatere izmed njih bodo že od sobote, 12. junija, zaprte za ves promet, v času dirke pa bo vzpostavljenih tudi več kratkotrajnih popolnih zapor.

Popolne zapore cest od sobote, 12. junija, od 16. ure do nedelje, 13. junija, do 18. ure:

- popolna zapora Kandijskega mostu od križišča s Kandijsko cesto do vključno priključkov Sokolske in Pugljeve ulice

- popolna zapora Glavnega trga in njegovega izteka v Rozmanovo ulico do križišča s Kastelčevo ulico

- popolna zapora priključkov na Glavni trg z Jenkove ulice, Kosove ulice, Germove ulice, Dilančeve ulice in Linhartove ulice (povezava med Rozmanovo ulico in Florjanovim trgom)

- popolna zapora Kastelčeve ulice

- popolna zapora ulice Prešernov trg od križišča z Vrhovčevo ulico do križišča s Kastelčevo ulico ter priključka Strma pot

- popolna zapora Rozmanove ulice od križišča s Seidlovo cesto do križišča z Vrhovčevo ulico vključno s priključki Vrhovčeve ulice, Ulice talcev in ulice do Novega trga

- popolna zapora priključka garažne hiše Novi trg

- popolna zapora makadamskega parkirišča ob Kandijski cesti (za potrebe organizatorjev prireditve)

Zgoraj navedene popolne zapore posameznih odsekov cest bodo odstranjene takoj po zaključenih aktivnostih, s čimer se promet sprosti. V času zapor obvoz ne bo urejen. Individualni priključki, ki se nahajajo znotraj območja zapor cest, bodo v času prireditve zaprti.

Popolne zapore cest v nedeljo, 13. junija, ki bodo kratkotrajno vzpostavljene med 9. in 16.30 uro:

- kratkotrajne popolne zapore Ljubljanske ceste od križišča z Župnco do Šmihelskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora Kandijske ceste od Šmihelskega mostu do Kandijskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora krožišča v Bršljinu

- kratkotrajna popolna zapora Andrijaničeve ceste od krožišča v Bršljinu do krožišča »Tabletka«

- kratkotrajna popolna zapora od krožišča »Tabletka« do Ločenskega mostu

- kratkotrajne popolne zapore na Seidlovi cesti od križišča z Rozmanovo ulico do Ločenskega mostu

- kratkotrajna popolna zapora Seidlove ceste od križišča pri Šmihelskem mostu do križišča pri NLB in Zavarovalnici Sava

- kratkotrajne popolne zapore na relaciji avtocestni priključek Novo mesto-vzhod – Šentjurij na Dolenjskem

Obvoz v času kratkotrajnih zapor ne bo urejen.

M. K.