Skoraj dvakrat več otrok želi v vrtec - potreben bo nov oddelek

12.6.2021 | 08:00

Otroci škocjanskega vrtca Radovednež iz skupine Mehurčki so za Svetovni dan Zemlje sadili rastline. (Foto: Vrtec Radovednež)

Škocjan, Bučka - Za vpis v Vrtec Radovednež, ki deluje pri OŠ Frana Metelka Škocjan, so prejeli 46 vlog: 36 za oddelka vrtca v Škocjanu in deset za Bučko.

»Z vsemi temi prispeli vlogami in razporeditvijo v skladu z normativi bo potrebno odpreti dodatno skupino 1. starostnega obdobja že s 1. septembrom. Skupine bodo povsem polne tako v Škocjanu kot na Bučki. V naslednjem šolskem letu bomo tako imeli štiri skupine 1. starostnega obdobja in štiri skupine 2. starostnega obdobja v Škocjanu, ter 1,5 skupine 1. starostnega obdobja in eno 2. starostnega obdobja na Bučki,« pove svetovalna delavka za vrtec Vesna Kukavica.

Vpis se je tako glede na preteklo šolsko leto in število prejetih vlog povečal skoraj za dvakrat: lani je prišlo 24 vlog, v tem razpisnem obdobju pa kar 46. »Trend nakazuje na povečane potrebe po predšolskem varstvu, saj se v okolje priseljujejo mlade družine z več otroki. Kaže se prostorska stiska zaradi povečanega vpisa, predvsem otrok iz 1. starostnega obdobja, kjer je normativ v skupinah bistveno nižji,« pove Kukavica.

Jeseni dva prva razreda, na Bučki 9 prvošolčkov



Jože Kapler (Foto: L. M.)

Župan Jože Kapler je s stanjem seznanjen in pravi, da se bodo skupaj potrudili najti ustrezno rešitev, kot je bilo vedno doslej, da bodo lahko zagotovili vsem staršem iz občine varstvo njihovih otrok. Morda bodo prostor za en oddelek poiskali v šoli, morda bo potreben pogovor z župnijo, kjer so v preteklosti v Knobleharjevem župnijskem domu že našli začasen prostor za varstvo. »Problem je, ker število vpisanih otrok v vrtec niha, je pa res, da z novo stanovanjsko sosesko v Hrastuljah pričakujemo mlade družine in posledično več otrok v vrtec,« pove župan.

Tako v matičnem vrtcu v Škocjanu kot v vrtcu na Bučki vse leto potekajo vzdrževalna dela. Večjo investicijo – energetsko sanacijo – namerava občina izvesti na objektu na Bučki.

In kako kaže z jesenskim vpisom v 1. razred OŠ Frana Metelka Škocjan? Ravnateljica Irena Čengija Peterlin pove, da je na februarski vpis prispelo 30 vlog otrok za matično šolo, kar pomeni, da bosta v Škocjanu dva oddelka, na Bučki pa bo v 1. razred vstopilo 9 učencev.

L. Markelj