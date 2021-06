Županovo vino je Cizerletova frankinja

12.6.2021 | 09:00

Blaž Cizerle s sevniškim županom Srečkom Ocvirkom in 24. vinsko kraljico Ano Pavlin. (Foto: spletna stran Občine Sevnica)

Sevnica - Izbrano je županovo vino 2021, ki bo imelo, kot vsa leta doslej, status protokolarnega vina. Nosilec novega županovega vina je Blaž Cizerle iz Društva vinogradnikov Studenec z odlično modro frankinjo, so sporočili s sevniške občine.

Letošnji izbor je potekal ob strokovni podpori Društva vinogradnikov Malkovec. Prilagojen je bil epidemiološkim razmeram, prav tako so ob upoštevanju ukrepov pripravili tudi razglasitev.

Z vidika ohranjanja tradicije društvenega povezovanja so vinogradniška društva sevniške občine v sodelovanju z Občino Sevnica sklenila, da se ocenjevanje in izbor županovega vina izvede tudi letos. K sodelovanju so bili povabljeni pridelovalci, ki lahko v odkup ponudijo minimalno 300 litrov vina. Izbrano županovo vino bo namenjeno promociji občine in bo imelo status protokolarnega vina za različne priložnosti.

R. N.