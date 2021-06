Komu igra Župančičeva frulica 2021

12.6.2021 | 12:00

Zmagovalci Župančičeve frulice 2021: (z leve) Zara Kavčič, Izak Pirih in Brina Podgajski Kampuš (Foto: M. L.)

Pesnik in pisatelj Feri Lainšček je bil gostujoči pesnik letošnje Župančičeve frulice. (Foto: M. L.)

Včerajšnjo zaključno prireditev pesniškega srečanja je glasbeno dopolnila Vokalna skupina Duma. (Foto: M. L.)

Črnomelj - V okviru 31. srečanja mladih pesnikov in deklamatorjev, ki ga pod naslovom Župančičeva frulica pripravlja Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, so včeraj na zaključni prireditvi v Kulturnem domu v Črnomlju razglasili zmagovalce. Tako je izmed sodelujočih Zara Kavčič iz Črnomlja prejela Župančičevo frulico kot najboljša osnovnošolska pesnica, Brina Podgajski Kampuš iz Murske Sobote je dobitnica Župančičeve frulice kot najboljša srednješolska pesnica. Izak Pirih iz Kranja je po mnenju ocenjevalne komisije najboljši osnovnošolski deklamator in je prejel pastirski rog Župančičeve frulice 2021.

Za letošnjo Župančičevo frulico je strokovna komisija izmed 82 sodelujočih izbrala pet osnovnošolskih in pet srednješolskih pesnikov, ki so se udeležili včerajšnje zaključne prireditve.

Tako so bili finalisti v skupini osnovnošolski pesniki poleg Zara Kavčič, Matej Purkart (Maribor), Slavko Hysz (Šentrupert), Gaja Germavc Pušnar (Maribor) in Tobija Lakić (Lovrenc na Dravskem polju. Finalisti srednješolski pesniki so bili Brina Podgajski Kampuš, Manca Marinko (Dobrova), Ana Stergar (Ljubljana), Vid Kavčič (Črnomelj) in Asia Prijanovič (Ig).

Udeležence včerajšnje prireditve je nagovoril gostujoči pesnik letošnje Župančičeve frulice Feri Lainšček, dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo za leto 2021. »Karkoli vam bodo v življenju rekli, recite jim, da verjamete v pesniško resnico. Jaz namreč verjamem v pesniško resnico. Večina ljudi na tem svetu se je ne zaveda. Večina ljudi živi kar tako. Eni živijo kot rože, eni kot ribe. Pesniška resnica je edina resnica, ki se je ne da ponarediti. Vse druge resnice se da ponarediti. Pesniška resnica se je rodila na Zemlji, ko se je človek učlovečil. In od takrat pesniška resnica potuje nezadržno iz roda v rod, iz stoletja v stoletje in nosi s seboj vrednote,« je rekel Lainšček.

Program bo povezovala Maša Kuzma, za glasbeni program bo poskrbela Vokalna skupina Duma.

Danes ob 18. uri bo v Kulturnem domu Črnomelj literarni večer s Ferijem Lainščkom. Dogodek bo z uglasbeno Lainščkovo poezijo pospremila skupina The Plut Family, dijaki Srednje šole Črnomelj pa bodo recitirali avtorjeve pesmi.

Včerajšnja in današnja prireditev sta del letošnjih Župančičevih dnevov, ki jih bodo zaokrožili jutri z dogodkom Otonova pustolovščina v info centru krajinskega parka Lahinja v Velikem Nerajcu ob 10. uri

M. L.

