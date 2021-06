Oktobrske nagrade podelili junija, častni občan Vladimir Gregor Bahč

12.6.2021 | 11:00

Z leve proti desni: Zvone Černelič, Branko Brečko, Aleš Orešar iz Jamarskega kluba Brežice, Olga Bogša iz Društva diabetikov Posavje Brežice, župan Ivan Molan, Vladimir Gregor Bahč, Darko Leskovec in Dejan Kolar iz Košarkarskega kluba Brežice (Foto: J. K.)

Brežice - Zaradi epidemioloških ukrepov 27. oktobra lani - na predvečer občinskega praznika, kot je to bilo običajno doslej, niso mogli podeliti občinskih nagrad in priznanj. Odločili so se, da jih bodo, ko bo to spet mogoče. Tako so slavnostno sejo občinskega sveta pripravili sinoči v viteški dvorani brežiškega gradu.

Najvišje priznanje občine za leto 2020 – naziv častni občan – so podelili Vladimirju Gregorju Bahču v zahvalo in priznanje za izjemen prispevek pri razvoju gospodarstva v občini. Predsednik nadzornega sveta družbe TPV Group ter dolgoletni predsednik uprave in generalni direktor novomeškega TPV-ja je rojen v Volčjem pri Artičah in je vse življenje močno povezan z rodno občino, čeprav že dolgo živi v dolenjski prestolnici. Prav gotovo je zaslužen, da v Šentlenartu in v industrijski coni Brezina delujeta dve TPV-jevi novi pametni tovarni za proizvodnjo avtomobilskih delov za avtomobile nove generacije višjih cenovnih razredov.

Nagrade so prejeli tudi Branko Brečko za izjemen prispevek na področju dokumentarne fotografije narave in kulturne dediščine v občini, Zvone Černelič za izjemne dosežke in pomemben prispevek pri razvoju ekološkega kmetijstva ter Darko Leskovec za uspešno delo in izjemen prispevek pri razvoju gasilstva v občini.

Občinska priznanja pa so podelili Košarkarskemu klubu Brežice ob 40-letnici ustanovitve in pomemben prispevek pri razvoju športa, Jamarskemu klubu Brežice za predano delo v sistemu civilne zaščite in pomemben prispevek pri razvoju jamarstva v občini ter Društvu diabetikov Posavje Brežice za pomemben prispevek pri skrbi za zdravje in promociji zdravega načina življenja v občini in v Posavju.

Prisotne je pozdravil župan Ivan Molan, ki je izpostavil dosežke minulega leta in napovedal nekatere pomembne načrtovane projekte. Svetnikom pa se je zahvalil za opravljeno delo in podporo pri pomembnih odločitvah. Slavnostni govorec je bil domačin Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor, ki se ni mogel izogniti aktualnim razmeram v državi, referenduma o pitni vodi in gradnje hidroelektrarne Mokrice, ki jo zavira nekaj okoljevarstvenikov iz Ljubljane. Pritrdil je županu Molanu o gradnji nekaterih večjih infrastrukturnih objektov v brežiški občini, ki bodo sofinancirani tudi z državnim in evropskim denarjem ter pohvalil enotnost v občinskem svetu, kadar gre za pomembne odločitve. »Tega bi si želel tudi v državnem zboru,« je še dejal minister Vizjak.

J. Koršič