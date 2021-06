30 lip za 30 let Slovenije

12.6.2021 | 13:00

Trebnje - Krajevna skupnost Trebnje je pred dnevi na obrobju parka nad Domom starejših občanov (DSO) Trebnje posadila 30 lip. Lipa velja za simbol slovenstva in od nekdaj so ljudje to drevo radi sadili ob posebnih priložnostih, pravi predsednik KS Trebnje Dejan Smuk ter dodaja, da so se zato ob letošnji 30. obletnici osamosvojitve Slovenije odločili za lipov drevored.

V parku nad DSO so letos dokončali urejanje novega rekreacijskega in večnamenskega igrišča, poleg je tudi barvito otroško igrišče, ki privablja veliko mladih. Ker park še nima imena, bodo na prihodnji seji Sveta KS predlagali, da se ga poimenuje Park slovenske samostojnosti, še dodaja Smuk.

R. N.

