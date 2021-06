Poklukar: V naslednjih dneh po Sloveniji dnevi odprtih vrat za cepljenje

12.6.2021 | 13:30

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes znova poudaril pomen cepljenja za javno zdravje in v prihodnjih dneh napovedal dneve odprtih vrat, ki jih bodo organizirali cepilni centri po celi Sloveniji. Pojasnil je, da se epidemiološke razmere vedno bolj umirjajo in hkrati opozoril, da epidemije kljub temu še ni konec.

Poklukar je v današnji izjavi pojasnil, da je bilo v Sloveniji v petek opravljenih 2669 PCR testov, od tega je bilo 126 pozitivnih, kar je 4,7 odstotka. "Približujemo se štirim odstotkom pozitivnih. 14-dnevna incidenca je 140 okuženih na 100.000 prebivalcev. Zato lahko govorimo, da prihajamo v drugačno zastopanost virusa v družbi," je povedal.

Minister je državljane pozval k cepljenju in v naslednjih dneh napovedal dneve odprtih vrat, ki bodo potekali v cepilnih centrih po vsej državi. Državljanom je svetoval, naj se za cepljenje ne vozijo v druge kraje, temveč počakajo na dan odprtih vrat v svojem kraju. Zagotovil je, da bodo vsi cepilni centri dobili dodatne odmerke cepiv.

"Številke so pomemben napredek v obvladovanju epidemije, vendar te še zdaleč ni konec. Rezultat, ki ga ugotavljamo, je ugoden in je zmaga vsakega prebivalca. Tisti, ki so se že cepili ali se še nameravajo, in tisti, ki upoštevajo priporočila stroke, so pripomogli k tej zmagi. Epidemija je pokazala, da je cepljenje najpomembnejši javnozdravstveni ukrep poleg čiste vode. Brez tega si ne moremo predstavljati prihodnosti," je še poudaril.

STA