Krevs prvič pod mejo 30 minut

12.6.2021 | 14:15

Mitja Krevs je včeraj nastopil na uličnem teku v Karlovcu (Foto: osebni arhiv M. K.)

Mirna Peč - Mirnopeški tekač Mitja Krevs je včeraj nastopil na uličnem teku v Karlovcu, kjer je v močni konkurenci v teku na 10 kilometrov osvojil četrto mesto, s časom 29:59 pa je popravil osebni rekord. Prvič v karieri se je spustil pod mejo 30 minut.

Zmagal je Burundijec Dieudonné Nsengiyumva (29:09), drugi je bil Kenijec Dicskon Simba Nyakundi (29:24), tretji pa Francoz Nicolas Navarro (29:38).

»Po nastopu na Evropskem pokalu prejšnji vikend sem šel tokrat v tekmo precej bolj sproščeno in brez velikih pričakovanj. Pogoji so bili dobri, počutje očitno tudi. Z lahkoto sem dobro finiširal, kar mi je prineslo tudi rezultat tik pod mejo 30 minut, česar sem zelo vesel. Sezona je že kar dolga, pa vendar je do odmora še kakšen mesec, zato upam, da bom v tem delu lahko odtekel še kakšen dober rezultat,« je za naš časopis sporočil Krevs.

