Zapeljal s ceste in se prevrnil na streho

12.6.2021 | 18:20

Foto: arhiv DL

Ob 8.03 je na Regionalni cesti Radna-Lukovec, občina Sevnica, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in se prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin v bližnji potok, izvlekli vozilo na cestišče, posipali cesto z vpojnimi sredstvi in jo počistili, nudili pomoč policiji in vlečni službi. V nesreči ni bilo poškodovanih, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Padel mlajši kolesar

Ob 12.09 je na lokalni cesti Gorenja Pirošica-Dolenja Pirošica, občina Brežice, padel mlajši kolesar, ki se je pri tem poškodoval. Za občana so poskrbeli v SB Brežice, so še zapisali v sporočilu za javnost.

S traktorjem zdrsnil v potok

Ob 12.14 pa je v Dobravici, občina Šentjernej, občan pri opravljanju kmetijskih opravil s traktorjem zdrsnil v potok. Gasilci PGD Šentjernej so ga z vitlom potegnili iz vode. Poškodovanih ni bilo.

R. N.