Avto v drevo, traktor v globel

13.6.2021 | 09:05

Ob 20.20 je na cesti Uršna sela–Gaber v naselju Laze, občina Novo mesto, osebno vozilo trčilo v drevo, se prevrnilo in obstalo na cesti. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Gasilci GRC Novo mesto so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorela lopa

Ob 21.16 je v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, gorela zapuščena lopa velikosti 5 x 4 metre. Gasilci PGD Škocjan, Dobrava in Grmovlje so požar pogasili in pregledali pogorišče s termovizijsko kamero.

Ob 3.34 je na požarišču v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, ponovno gorelo. Gasilca PGD Groblje so tleče dele lesa pogasila.

Traktorist v globel

Ob 16.43 je v naselju Globočice, občina Brežice, traktorist zapeljal z lokalne ceste v globel in se pri tem večkrat prevrnil. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri imobilizaciji in prenosu voznika do reševalnega vozila. Do izteka motornih tekočin ni prišlo. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Prevrnil se je

Ob 0.45 je v kraju Šmarčna, občina Sevnica, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali in osvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, z vpojnimi sredstvi posipali cestišče ter nudili pomoč policiji in vlečni službi. Lažje poškodovano osebo so reševalci oskrbeli na kraju samem