V Novem mestu slavil Bauhaus, Pogačar skupni zmagovalec, Hočevar najboljši med mladimi

13.6.2021 | 16:10

Tadej Pogačar je v zbirko trofej dodal še zmag na dirki Po Sloveniji. (Foto: R. N.)

Nemec Phil Bauhaus je imel največ moči v zaključku zadnje etape. (Foto: R. N.)

Novo mesto - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zadnji dan dirke po Sloveniji zanesljivo ubranil majico vodilnega in prvič slavil skupno zmago na domači pentlji. Etapo od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km) je sicer dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Kolesar domače Adrie Mobil Kristjan Hočevar je v zadnji etapi ubranil belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Za 22-letnega Pogačarja je to že 25. zmaga v profesionalni karieri, od tega osma v tej sezoni. Pred tem je dobil še skupna seštevka na dirki po Združenih arabskih emiratih ter preizkušnjo od Tirenskega do Jadranskega morja. Med drugimi je letos osvojil še prvi spomenik na prestižni dirki Liege-Bastogne-Liege.

"Res smo zadovoljni. Dobra pripravljalna dirka, imeli smo se res 'fajn', ekipa je bila super in uživali smo na vseh naših cestah s toliko gledalci. Zdaj lahko veseli gremo domov," je po dirki razlagal kolesar s Klanca pri Komendi.

Forma je po njegovem mnenju v redu, kot rad skromno poudari. "Zdaj bo malce počitka, nato pa sledi državno prvenstvo, še kakšen trening, potem pa se začne že Tour. Bomo videli, če se bo forma še kaj dvignila ali ne, ampak zaenkrat se kar v redu počutim. Bomo videli čez par tednov," ne prehiteva časa lanski zmagovalec dirke po Franciji.

Ta teden je ob cesti lahko pozdravil ogromno slovenskih navijačev, ki so dirko naredili še bolj posebno. "Bili so veličastni. Peljati se po domačih cestah s takšnim številom gledalcev je neverjetno. Vsaka vas, vsako mesto, povsod na vseh klancih so bili navijači in zares sem užival ta teden. Zame je bilo to, da sem bil doma, nekoliko lažje. Celo leto sem že od doma in zdaj se lahko vsaj vozim blizu domače hiše in to je pomirjajoče. Užival sem od jutra do večera. Veliko je prijateljev, družina, punca in to vsak dan. Nekaj posebnega je, ko prideš v cilj in te tam pričakajo," je razlagal Pogačar.

Tekmovalni vidik pa ni bil nezanemarljiv, še posebej ker gre za domačo preizkušnjo. "Res je, da sem si želel te zmage že kar nekaj časa in končno mi je uspelo. Res sem vesel in zadovoljen, težko pa je povedati, kam bi jo uvrstil, ker je vsaka zmaga od Algarveja (prva zmaga, op. STA) do Toura lepa, zagotovo pa bo ostala med lepšimi spomini," je še dodal zmagovalec 27. dirke po Sloveniji in najboljši v razvrstitvi za modro majico najboljšega hribolazca.

Lanskega zmagovalca dirke po Franciji zdaj pred začetkom branjenja naslova na francoskih cestah čakata še nastopa na državnem prvenstvu v Kopru v vožnji na čas (17. junij) in cestni dirki (20. junij). Tam bo nastopil tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki ga nato čaka še nekaj treningov pred odhodom na Tour.

Danes je bil del sprinterskega vlaka za Bauhausa, ki je dokončal dobro delo ekipe. "Želja so bile etapne zmage, Phil (Bauhaus, op. STA) je dosegel dve, meni se je izmuznila. Rdeča majica je posledica dobrih etapnih uvrstitev, tako da je to dobra tolažilna nagrada. Najbolj pomembno pa je, da se počutim super in že nestrpno pričakujem dirko po Franciji," je dejal 26-letnik iz Podblice.

"Danes nam je v zaključku uspelo izjemno delo, postavili smo zelo dober vlak in zelo težko je bilo premagati Phila. Postavili smo ga v najboljši možni položaj, sam pa se je moral le odpeljati do cilja," je še zaključil Mohorič.

Zadovoljstvo v domačem taboru

Kristjan Hočevar je v zadnji etapi ubranil belo majico najboljšega mladega kolesarja. (Foto: R. N.)

Da je šlo za popolno slovensko prevlado v skupnih razvrstitvah, je poskrbel še Kristjan Hočevar (Adria Mobil). Na koncu je oblekel belo majico najboljšega mladega kolesarja.

"Skrbelo me niti ni, da bi izgubil majico. Ves čas sem imel v glavi, da se moram osredotočiti na etapo in paziti, da ne pride do kakšne neumnosti. Vsi vemo, da se na kolesarski dirki lahko vedno zgodi kaj nepredvidljivega. Ko sem prečkal ciljno črto v Novem mestu, mi je padel kamen s srca," je razlagal 22-letni član Adrie Mobil, ki je za to moštvo osvojil belo majico prvič po letu 2015, ko je slavil Domen Novak.

Začetni del nedeljske zadnje etape je sicer sovpadal tudi z malim maratonom Franja, kot del drugega velikega kolesarskega dogodka ta konec tedna v Sloveniji. Etapa se je začela v BTC Cityju ob 10.35 in kolesarje vodila skozi Škofjo Loko, nazaj v Ljubljano ter nato proti Višnji Gori, Ivančni Gorici, Trebnjemu in Novemu mestu, kjer so opravili s tremi krogi do cilja po 175,3 km.

Etapa je potekala po pričakovanjih. V ospredju se je izoblikovala skupina sedmih kolesarjev, ki niso bili nevarni v boju za modro majico najboljšega hribolazca. Tako kot v prejšnjih etapah si tudi tokrat niso privozili dovolj velike prednosti za etapno zmago, ki je zanesljivo pripadla Bauhausu. Slavil je 15. v karieri.

* Izidi, zadnja etapa, Ljubljana - Novo mesto (175,3 km):

1. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain Victorious) 4:12:05

2. Alex Edmondson (Avs/BikeExchange) isti čas

3. Heinrich Haussler (Avs/Bahrain Victorious)

4. Matteo Trentin (Ita/UAE Team Emirates)

5. Jon Aberasturi (Špa/Caja Rural)

6. Enrique Sanz (Špa/Kern Pharma)

7. Matthew Gibson (VBr/Ribble Weldtite)

8. Rui Oliveira (Por/UAE Team Emirates)

9. Alan Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski)

10. Matteo Sobrero (Ita/Astana-Premier Tech)

...

13. Žiga Jerman (Slo/Androni Giocattoli-Sidermec) isti čas

23. Kristjan Koren (Slo/Slovenija)

26. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates)

27. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious)

31. David Per (Slo/Adria Mobil)

...

- skupni vrstni red:

1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates) 19:23:31

2. Diego Ulissi (Ita/UAE Team Emirates) 1:21

3. Matteo Sobrero (Ita/Astana-Premier Tech) 1:35

4. Rafal Majka (Pol/UAE Team Emirates) 2:08

5. James Shaw (VBr/Ribble Weldtite) 2:29

6. Tanel Kangert (Est/BikeExchange) 2:34

7. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorious) 2:39

8. Giovanni Carboni (Ita/Bardiani-CSF-Faizane) 2:46

9. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 3:21

10. Jonathan Lastra (Špa/Caja Rural-Seguros RGA) 4:45

...

18. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 6:59

19. Kristjan Hočevar (Slo/Adria Mobil) 7:04

...

Dosedanji zmagovalci kolesarske dirke po Sloveniji:

1993 Boris Premužič (Slo)

1994 Tobias Steinhauser (Nem)

1995 Valter Bonča (Slo)

1996 Lorenzo di Silverstro (Ita)

1998 Branko Filip (Slo)

1999 Tim Jones (Zim)

2000 Martin Derganc (Slo)

2001 Faat Zakirov (Rus)

2002 Jevgenij Petrov (Rus)

2003 Mitja Mahorič (Slo)

2004 Mitja Mahorič (Slo)

2005 Przemyslav Niemiec (Pol)

2006 Jure Golčer (Slo)

2007 Tomaž Nose (Slo)

2008 Jure Golčer (Slo

2009 Jakob Fuglsang (Dan)

2010 Vincenzo Nibali (Ita)

2011 Diego Ulissi (Ita)

2012 Jani Brajkovič (Slo)

2013 Radoslav Rogina (Hrv)

2014 Tiago Machado (Por)

2015 Primož Roglič (Slo)

2016 Rein Taaramäe (Est)

2017 Rafal Majka (Pol)

2018 Primož Roglič (Slo)

2019 Diego Ulissi (Ita)

2021 Tadej Pogačar (Slo)

