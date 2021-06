Na Gorjancih oskrbeli kolesarja

13.6.2021 | 18:40

Ob 11.06 je na cesti s Trdinovega vrha proti Cerovemu Logu, občina Šentjernej, padel kolesar in se poškodoval. Mimoidoči in Reševalci NMP ZD Novo mesto so kolesarja oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Dolga požarna straža

Okoli 10.30 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, ponovno zagorelo na požarišču lesene lope, ki so jo gasili že ponoči. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar in premetali požarišče.

Minometna mina kalibra 45

Ob 10.44 je v naselju Vinica, občina Črnomelj, občan v reki Kolpi našel ubojno sredstvo. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske in Gorenjsko-Ljubljanske regije so na kraju najdbe uničili minometno mino kaliber 45 italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Poplava v bloku

Ob 15.52 so gasilci PGE Krško na Cesti 4. julija v Krškem zaprli glavni vodovodni ventil v večstanovanjskem objektu in preprečili nadaljnje iztekanje vode.

