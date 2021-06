Vrhunski rezultat Marka Kastelica v Adrii

13.6.2021 | 23:00

Mark Kastelic (s številko 333) je na dirkališču Adria dokazal, da sodi med najboljše v svoji kategoriji.

Ivančna Gorica - Dirkač kartinga Mark Kastelic iz Ivančne Gorice je drugo dirko letošnje sezone WSK Eurocup v razredu OKJ končal na drugem mestu in s tem dosegel enega najboljših rezultatov slovenskega kartinga v mednarodni konkurenci.

Kot so sporočili iz njegove ekipe, se je 13-letni Mark v konkurenci 64 dirkačev na dirkališču Adria malce južno od Benetk dobro znašel že od prvega prostega treninga in se na stezi vseskozi uvrščal med najhitrejših pet dirkačev. Predfinalno vožnjo je začel na tretjem mestu in jo končal kot drugi, kar je pomenilo četrti startni položaj v finalni vožnji, v katero se je uvrstilo 34 dirkačev.

Mark Kastelic s pokalom za drugo mesto.

Mark je finalu ponovno prikazal odlično vožnjo iz z drugim mestom dokazal, da bodo morali tekmeci nanj v prihodnje še kako računati. Trenutno zaseda četrto mesto na lestvic in se že pripravlja na uvodno dirko FIA Academy Trophy, ki bo prihodnji konec tedna v Nemčiji na stezi v Wackersdorfu.

»Zelo sem zadovoljen s celotnim koncem tedna, končno sem ujel pravi ritem, dirkalnik in motor sta bila pripravljena vrhunsko, jaz pa sem se dirke lotil povsem sproščeno. Ni bilo lahko, a sem ohranil mirno glavo, poslušal tudi očetove nasvete in na koncu se je to obrestovalo,« je bil zadovoljen Mark Kastelic.

Rezultata je bil seveda vesel tudi vodja ekipe Forza Racing Jamie Croxford, ki je dejal: »Mark je najboljši novinec, s katerim sem kadarkoli delal v kartingu v tej kategoriji. Zanj je bil prestop v novi razred velik korak naprej, a se je pridno učil in napredoval iz dirke v dirko, iz vožnje v vožnjo. Na tej dirki je pokazal ogromno, skozi celoten konec tedna je vozil zelo konstantno in tekoče. Rezultat kot je to drugo mesto, in to v taki konkurenci, ki ne oprošča nobene napake, je moral priti slej kot prej.«

B. B.

