V ponedeljek brez elektrike

14.6.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Čez progo-SO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju- Cerkev.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRSKA GORA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GC ZALOG;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN 2;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG;

- od 12:00 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 11:00 do 11:45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAZE PRI JAGODNIKU;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS, na izvodu MARTINJA VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAGODNIK.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA, izvod Zastava.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Bukovina danes med 9:00 in 11:00 uro, na območju TP Breg Dobje, nizkonapetostno omrežje – Zupančič pa med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.